Ισχυρότερη ανάπτυξη και επενδύσεις έως το 2029, στα 10,1 δισ. ευρώ το πακέτο μέτρων – Τι προβλέπει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

Αναθεώρηση των στόχων ανάπτυξης και 10,1 δισ. ευρώ συνολικό κόστος δημοσιονομικών μέτρων έως το 2029 περιλαμβάνει ο πρώτος Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός (ΠΔΠ) για την περίοδο 2026 – 2029, ο οποίος παρουσιάστηκε μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Στον ΠΔΠ 2026 – 2029 συγκεντρώνονται όλες οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί ή έχουν ανακοινωθεί για την τετραετία. Το κόστος τους υπολογίζεται σε 3,04 δισ. ευρώ για το 2025 και αυξάνεται σε 5,94 δισ. ευρώ το 2026, 7,94 δισ. ευρώ το 2027, 9,01 δισ. ευρώ το 2028, για να φτάσει τα 10,1 δισ. ευρώ το 2029. Οι παρεμβάσεις για το 2026 ταυτίζονται με όσα έχουν ενταχθεί ήδη στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ για τα επόμενα έτη αποτυπώνεται η σταδιακή διεύρυνση του πακέτου μέτρων με «όπλο» την ισχυρή ανάπτυξη.

Από το 2027 και μετά ενεργοποιούνται ορισμένες κομβικές αλλαγές. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, η ουσιαστική μείωση του φόρου εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2026, πρόσθετη μείωση κατά μισή μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό έχουν επίσης οι αυτόματοι μηχανισμοί αύξησης εισοδημάτων. Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμόζονται ετησίως ανάλογα με την πορεία του κατώτατου μισθού, ενώ οι συντάξεις θα αυξάνονται με βάση τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας και τον πληθωρισμό. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από 3,3 δισ. ευρώ το 2026 σε 3,6 δισ. ευρώ το 2027, 3,9 δισ. ευρώ το 2028 και 4 δισ. ευρώ το 2029.

Στο μακροοικονομικό σκέλος, ο ΠΔΠ αποτυπώνει αισθητά βελτιωμένες προβλέψεις για την ανάπτυξη σε σχέση με το προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ για το 2026 αναθεωρείται σε 2,4% (από 2%), για το 2027 σε 1,7% (από 1,5%), για το 2028 σε 1,6% (από 1,3%) και για το 2029 σε 1,3% (από 0,4%). Στην αναθεώρηση αυτή συνυπολογίζονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και την άνοιξη του 2025, η ενίσχυση των πόρων του εθνικού προγράμματος επενδύσεων και η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Οι εκτιμήσεις ενσωματώνουν την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσα στο 2026 και δεν περιλαμβάνουν τυχόν επιπλέον μέτρα πολιτικής για την περίοδο 2027-2029. Για τον πληθωρισμό, προβλέπεται κίνηση κοντά στο 2,2%-2,3% την τετραετία, ενώ η μέση ετήσια ανεργία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 8% έως το τέλος της περιόδου.

Στο μέτωπο των δημόσιων οικονομικών, ο στόχος για το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ το 2026 και 2,7% του ΑΕΠ για καθεμία από τις χρονιές 2027, 2028 και 2029. Καίριο στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, από 145,9% το 2025 σε 119% το 2029, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με τα σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα όσο και με τις προβλέψεις για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας.