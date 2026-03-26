Κατώτατος μισθός: Στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου, η αύξηση συμπαρασύρει τριετίες, επιδόματα και βοηθήματα

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε πως στόχος είναι να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ το 2027, ενώ εστίασε σε όλους όσοι οφελούνται από αυτό. Μίλησε για τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων ενώ για την αύξηση του κατώτατου μισθού είπε πως ελήφθη υπόψη η ανάπτυξη που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις που αυξήθηκαν ξεπερνώντας τις προσδοκίες του προϋπολογισμού, την ανεργία που μειώθηκε, όπως και τα μεγέθη του πληθωρισμού.

«Η πρόταση για τα 920 ευρώ είναι εντός εύρους επιστημονικής επιτροπής» επεσήμανε η υπουργός Εργασίας ενώ μίλησε για την ανάγκη διεύρυνσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

- Η προτεινόμενη αύξηση στα 920 ευρώ (≈4,5%) βρίσκεται εντός του εύρους

(€910 – €924) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής

διασφαλίζοντας ισορροπία.



- Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται (ΑΕΠ ~2,1%) επιτρέποντας την

αύξηση κατά 40 ευρώ, που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη

ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της

οικονομίας, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.



- Ο νέος κατώτατος εφαρμόζεται άμεσα και στο δημόσιο (+40 ευρώ) και

συμπαρασύρει επιδόματα ανεβάζοντας το δημοσιονομικό κόστος.



- Η αβεβαιότητα για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Μέση

Ανατολή, ενέργεια) επιβάλλει προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων.



Προτεινόμενη αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίουαπό 1η Απριλίου 2026:



- Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 €- αύξηση 4,55%.



- Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 €- αύξηση 4,55%.



- Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως

5,8 μισθοί παραπάνω)- αύξηση 41,54%.



Μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους: Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.