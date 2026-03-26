Κατώτατος μισθός: Στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου, η αύξηση συμπαρασύρει τριετίες, επιδόματα και βοηθήματα

Στα 920 ευρώ διαμορφώνεται ο νέος κατώτατος μισθός όπως ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (26.3.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρσι, που -όπως είπε ο πρωθυπουργός- πρακτικά είναι μισός μισθός ετησίως. Δείτε live στο newsit.gr την αναλυτική συνέντευξη τύπου του υπουργείου Εργασίας με λεπτομέρειες και παραδείγματα.
«Δεν είναι μαγικό ραβδί» δήλωσε η Νίκη Κεραμέως για την αύξηση του κατώτατου μισθού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα «βήμα προς τη διεύρυνση της αγοραστικής δύναμης». Για το εάν ο νέος κατώτατος μισθός θα επηρεάσει το δώρο Πάσχα, είπε πως θα συνυπολογιστεί με το ισχύον καθεστώς.
Συνοπτικά γίνεται άλλο ένα βήμα για να διευρυνθεί και άλλο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την δύσκολη καθημερινότητα, είπε η υπουργός Εργασίας.
Για τους νέους από 26 έως 29 ετών η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι 38 ευρώ μηνιαίως.
- Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €
- Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)
- Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 €
Το καθαρό όφελος για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών θα είναι 756 ευρώ ετησίως.
- Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €
- Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)
- Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €
Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε πως στόχος είναι να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ το 2027, ενώ εστίασε σε όλους όσοι οφελούνται από αυτό. Μίλησε για τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων ενώ για την αύξηση του κατώτατου μισθού είπε πως ελήφθη υπόψη η ανάπτυξη που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις που αυξήθηκαν ξεπερνώντας τις προσδοκίες του προϋπολογισμού, την ανεργία που μειώθηκε, όπως και τα μεγέθη του πληθωρισμού.
«Η πρόταση για τα 920 ευρώ είναι εντός εύρους επιστημονικής επιτροπής» επεσήμανε η υπουργός Εργασίας ενώ μίλησε για την ανάγκη διεύρυνσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
- Η προτεινόμενη αύξηση στα 920 ευρώ (≈4,5%) βρίσκεται εντός του εύρους
(€910 – €924) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής
διασφαλίζοντας ισορροπία.
- Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται (ΑΕΠ ~2,1%) επιτρέποντας την
αύξηση κατά 40 ευρώ, που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη
ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της
οικονομίας, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
- Ο νέος κατώτατος εφαρμόζεται άμεσα και στο δημόσιο (+40 ευρώ) και
συμπαρασύρει επιδόματα ανεβάζοντας το δημοσιονομικό κόστος.
- Η αβεβαιότητα για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Μέση
Ανατολή, ενέργεια) επιβάλλει προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων.
Προτεινόμενη αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίουαπό 1η Απριλίου 2026:
- Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 €- αύξηση 4,55%.
- Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 €- αύξηση 4,55%.
- Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως
5,8 μισθοί παραπάνω)- αύξηση 41,54%.
Μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους: Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.
Σημείωσε δε ότι η όποια αύξηση πρέπει να είναι βιώσιμη και να την αντέχει η ελλνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι θέλει μια συνετή προσέγγιση
Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Με την αύξηση από την 1η Απριλίου ενεργοποιούνται παράλληλα αναπροσαρμογές σε 23 επιδόματα και βοηθήματα.
Από τον Απρίλιο 2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε 880 ευρώ από 650 ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 35,4%.
Την ίδια στιγμή, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει ήδη τα 1.500 ευρώ και στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 950 ευρώ, έως το 2027.
Την ίδια ώρα έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.
Σύμφωνα με την υπουργό είναι προγραμματισμένη μείωση επιπλέον μισής ποσοστιαίας μονάδας το 2027 (συνολική μείωση σχεδόν 6 π.μ. από το 2019 έως το 2027), αλλά και μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωριών, νυκτερινών και αργιών.
Η υπουργός Εργασίας εστίασε στη σημαντική μείωση της ανεργίας σε νέους και γυναίκες, όμως είπε πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη να επιδοτηθούν προγράμματα οριζόντιας απασχόλησης. «Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν γυναίκες» πρόσθεσε ενώ είπε πως αξιοποιείται ο μηχανισμός διάγνωσης που ανιχνεύει τις ανάγκες της αγοράς ενώ μίλησε και για τις ημέρες καριέρας. Παράλληλα, μίλησε για επέκταση της ψηφιακάς κάρτας εργασίας ενώ τόνισε πως είναι η έκτη αύξηση κατώτατου μισθού.
Σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 17,8% τον Ιούλιο 2019, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.
Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιανουάριο 2026:
-Mείωση της ανεργίας των γυναικών κατά 52,5% (22,1% → 10,5%).
-Mείωση της ανεργίας των νέων (15-24) κατά 56,3% (37% → 16%).
-Δείκτης ανεργίας των ανδρών στο 5,4%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5,7%.
Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στους πέντες κλάδους με μέσο μισθό πάνω από 2.000 ευρώ, ενώ στάθηκε και στον επιδραστικό ρόλο της βιομηχανίας.
Όπως εξήγησε, 46 κλάδοι παρέχουν μέσο μισθό υψηλότερο από αυτόν του συνόλου της οικονομίας και οι 20 από αυτούς (43%) αποτελούν αμιγώς βιομηχανικούς/μεταποιητικούς κλάδους.
Ο στόχος μας είναι ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της εργασίας, ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, ακόμα μεγαλύτεροι μισθοί.
Η υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι σε ορισμένους κλάδους ο μέσος μισθός ξεπερνά τις 2.000 ευρω, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται μπόνους και υπερωρίες
Η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε με την υπουργό Εργασίας να παραθέτει στοιχεία για τη μείσωση της ανεργίας, τις αυξήσεις των μισθών και την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών.
Προτεραιότητα της κυβένρησης είναι να κάνουμε συνεχώς βήματα για την διεύρυνση του εισοδόματος των εργαζομένων, δήλωσε η Νίκη Κεραμέως
Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα περίπου 650.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει αντίκτυπο και σε σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς η νέα αύξηση συμπαρασύρει τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο, αλλά και τους βασικούς μισθούς των επόμενων κλιμακίων.
