Κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο – Οι εξελίξεις που «ανεβοκατεβάζουν» τις τιμές

Κρίσιμη για την πορεία του πετρελαίου αναμένεται να είναι η επόμενη εβδομάδα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε καθοριστικό σημείο, ενώ οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν την αβεβαιότητα γύρω από την παγκόσμια προσφορά.

Με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να βρίσκεται σε εξέλιξη, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στις επαφές που πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη και κυρίως στο ενδεχόμενο συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και αποσυμπίεση της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής.

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Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση εναλλάσσονταν με τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου.

Το Brent έκλεισε την Παρασκευή (25.9.2026) στα 104,32 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 2,1%, ενώ το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 2,3%, στα 92,41 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent σημείωσε άνοδο μικρότερη του 1%, την ώρα που το WTI κατέγραψε απώλειες περίπου 8%, σύμφωνα με το Reuters.

Η απόκλιση μεταξύ των δύο βασικών δεικτών αναφοράς αντανακλά και τις διαφορετικές πιέσεις που δέχονται η αμερικανική και η διεθνής αγορά, καθώς πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι συζητήσεις στην Ουάσιγκτον για πιθανή απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ έχουν επιβαρύνει το WTI, αφού μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση αργού από τα αμερικανικά διυλιστήρια.

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Η πρόταση του Ιράν και οι κρίσιμες επαφές

Το σημαντικότερο ζήτημα για την αγορά πετρελαίου παραμένει η έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Τεχεράνη έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση που προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν οι όροι της.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες περιπλέκουν το διπλωματικό σκηνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση, ενώ η Τεχεράνη εξακολουθεί να αναμένει επίσημη απάντηση από την Ουάσιγκτον. Το Reuters διευκρινίζει ότι δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες του αμερικανικού δημοσιεύματος.

Η εξέλιξη αυτή προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις επόμενες διπλωματικές κινήσεις, καθώς η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή.

Κρίσιμο θεωρείται το Σαββατοκύριακο που διανύουμε, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να έχει συναντήσεις με πολιτικούς ηγέτες πριν την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η Σαουδική Αραβία και ο κίνδυνος νέων διαταραχών

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την αγορά τις επόμενες ημέρες. Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων μεταφορών διατηρεί τις ανησυχίες για την προσφορά.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας ανέκαμψαν σε περισσότερα από 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Σεπτέμβριο, από 2,4 εκατ. βαρέλια τον Αύγουστο, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων της Kpler. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την ενίσχυση των εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι επιθέσεις στον αγωγό East-West είχαν προκαλέσει προβλήματα στις αποστολές μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο, οι νέες επιθέσεις έχουν περιπλέξει εκ νέου την κατάσταση, καθώς το Σάββατο (26.9.2026), ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη ανακοίνωσε την αναχαίτιση δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς το Ριάντ και ενός βαλλιστικού πυραύλου με στόχο την περιοχή Χαμίς Μουσάιτ.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ενισχύει τον συντονισμό της με την Τουρκία και το Πακιστάν. Αξιωματούχοι των τριών χωρών συναντήθηκαν στο Ριάντ την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση ασφαλείας και τη στρατιωτική συνεργασία.

Η επόμενη συνάντηση του ΟΠΕΚ+

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η αγορά προετοιμάζεται και για την επόμενη συνάντηση των επτά χωρών του ΟΠΕΚ+ που συμμετέχουν στις πρόσθετες εθελοντικές προσαρμογές της παραγωγής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Στην προηγούμενη συνάντησή τους, στις 6 Σεπτεμβρίου, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αποφάσισαν να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής του Σεπτεμβρίου και για τον Οκτώβριο.

Η νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσμια προσφορά, ενώ οι παραγωγοί καλούνται να αξιολογήσουν τις συνθήκες της αγοράς και τις προοπτικές για τον Νοέμβριο και οι αποφάσεις που θα ληφθούν αποτελούν ακόμη έναν παράγοντα που θα παρακολουθούν οι επενδυτές