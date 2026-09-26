Αγρότες: 14,6 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα σε πάνω από 34.000 δικαιούχους

Νέα πληρωμή 14,6 εκατ. ευρώ σε 34.200 δικαιούχους αγρότες για την ενίσχυση του αυξημένου κόστους των λιπασμάτων ολοκλήρωσε η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Η συγκεκριμένη καταβολή από την ΑΑΔΕ προς τους αγρότες αφορά την τρίτη περίοδο υποβολής αιτήσεων για τη στήριξη επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπου εντάσσονται παραστατικά αγοράς λιπασμάτων που εκδόθηκαν από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

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Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη περίοδο υποβλήθηκαν από τις 7 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου και δικαίωμα υποβολής είχαν οι δικαιούχοι που είχαν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Η ενίσχυση έχει στόχο να καλύψει μέρος της επιβάρυνσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την αύξηση του κόστους αγοράς λιπασμάτων και το ύψος ανέρχεται σε 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, ενώ το ανώτατο ποσό που μπορούσε να λάβει κάθε αγροτική επιχείρηση ανερχόταν σε 50.000 ευρώ, όπως είχε ανακοινώσει η ΑΑΔΕ τον Ιούλιο.

Η ενίσχυση οργανώθηκε σε τρεις περιόδους, με διαφορετικές ημερομηνίες έκδοσης των παραστατικών και υποβολής των αιτήσεων.

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Η πρώτη περίοδος αφορούσε παραστατικά που εκδόθηκαν από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2026. Προβλέφθηκε επίσης δεύτερη περίοδος για δικαιούχους που είχαν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ μέσα στον Ιούλιο, ενώ η τρίτη περίοδος αφορά τις αγορές του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 41 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 34 εκατ. ευρώ σε 68.000 δικαιούχους.