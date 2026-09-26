Μετρό Θεσσαλονίκης: Πάνω από 20.000 επιβάτες τη μέρα στην επέκταση προς Καλαμαριά – Έρχεται προσθήκη 9 συρμών

Περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου, όταν τέθηκε σε λειτουργία για το κοινό, ενώ την ίδια ώρα, ο δείκτης «Διαθεσιμότητας της Γραμμής» βρίσκεται γύρω στο 99% και περίπου 6.000 επιβάτες καταγράφονται καθημερινά στον σταθμό «Καλαμαριά».

Στο δίκτυο έχουν ήδη ενταχθεί έξι επιπλέον νέοι συρμοί προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επιβάτες στο μετρό Θεσσαλονίκη, ενώ ακόμη εννέα βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων προκειμένου να ενταχτούν. Η σταδιακή ένταξή τους αναμένεται να αυξήσει τη συχνότητα των δρομολογίων τους επόμενους μήνες και να μειώσει τους χρόνους αναμονής για τους επιβάτες.

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Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της THEMA (εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του μετρό Θεσσαλονίκης), Φραντσέσκο Ροσέλα, «τους επόμενους μήνες θα βλέπουμε τον αριθμό των τρένων που βρίσκονται σε λειτουργία να αυξάνεται μήνα με τον μήνα».

Σημειώνεται πως ο νέος συρμός πρέπει να περάσει από τους προβλεπόμενους ελέγχους και τις απαραίτητες δοκιμές πριν ενταχθεί στην καθημερινή λειτουργία, με την THEMA να παρακολουθεί την επιβατική κίνηση, να αξιολογεί τα δεδομένα και, σε συνεργασία με την Ελληνικό Μετρό, να προχωρά στις απαραίτητες λειτουργικές προσαρμογές.

6.000 επιβάτες ημερησίως στην Καλαμαριά

Τα περίπου 20.000 ημερήσια επιβατικά ταξίδια αποτελούν την πρώτη εικόνα από τη λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά, όπου ο ομώνυμος σταθμός καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση μεταξύ των νέων σταθμών, με περίπου 6.000 επιβάτες την ημέρα, πιθανότατα και λόγω της έντονης εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή.

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Η εικόνα αναμένεται να μεταβληθεί καθώς περισσότεροι κάτοικοι εξοικειώνονται με τη νέα δυνατότητα μετακίνησης και διαμορφώνονται νέες καθημερινές συνήθειες. «Δεν μπορούμε ακόμη να προβλέψουμε πού θα βρίσκεται η επιβατική κίνηση σε έξι μήνες ή σε έναν χρόνο, γιατί εξαρτάται από τις συνήθειες των επιβατών και των εργαζομένων», δήλωσε επί του θέματος ο Φραντσέσκο Ροσέλα.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά συνδέει πλέον απευθείας την περιοχή με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και δημιουργεί νέες ροές επιβατών στο ενιαίο δίκτυο. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί πλέον έχουμε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της THEMA.

Περισσότεροι συρμοί για συχνότερα δρομολόγια

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τη λειτουργία του δικτύου, με τη συχνότητα των δρομολογίων να αποτελεί το επόμενο βασικό ζητούμενο.

Οι έξι επιπλέον συρμοί έχουν ήδη προστεθεί στο δίκτυο, ενώ εννέα ακόμη βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων, αυξάνοντας σταδιακά τη διαθεσιμότητα των συρμών και την ευελιξία στη διαχείριση της κυκλοφορίας.

«Τους επόμενους μήνες η σταδιακή ένταξη πρόσθετων συρμών θα μας επιτρέψει να βελτιστοποιήσουμε περαιτέρω τη λειτουργία του δικτύου και να αυξήσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων, με στόχο να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη επιβατική ζήτηση, διατηρώντας παράλληλα μια ομαλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία», είπε ο Φραντσίσκο Ροσέλα.

«Προηγείται η ασφάλεια»

Παράλληλα με την ενίσχυση του στόλου και την αύξηση της επιβατικής κίνησης, η ασφάλεια παραμένει, σύμφωνα με τη THEMA, η βασική αρχή λειτουργίας του Μετρό, με τον ίδιο να δηλώνει ότι το πλαίσιο ασφάλειας βασίζεται τόσο στο αυτοματοποιημένο σύστημα λειτουργίας όσο και στις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζει το εκπαιδευμένο προσωπικό.

Το αυτόματο σύστημα GoA4 διαθέτει πολλαπλά και ανεξάρτητα επίπεδα αυτόματων ελέγχων, με βασική αρχή τη συνεχή επαλήθευση της ασφάλειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης, το σύστημα την εντοπίζει και εφαρμόζει τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα προστασίας, επιβεβαιώνοντας ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή συνέχιση της λειτουργίας.

Παράλληλα, το εκπαιδευμένο προσωπικό και τα συγκεκριμένα γραπτά πρωτόκολλα καθορίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης κάθε περιστατικού. «Οι άνθρωποί μας είναι εκπαιδευμένοι και υπάρχουν γραπτές διαδικασίες και πρωτόκολλα, ώστε οι επιβάτες να αισθάνονται ασφαλείς», τονίζει ο Φραντσίσκο Ροσέλα.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί, ένα τμήμα της λειτουργίας μπορεί να διακοπεί προσωρινά έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι ενέργειες που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της THEMA σημειώνει ότι η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και απρόβλεπτων περιστατικών αποτελεί μέρος της λειτουργίας ενός σύνθετου συστήματος Μετρό, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια λειτουργίας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τεχνικά ζητήματα αποτελούν μέρος της διαδικασίας προσαρμογής του συστήματος στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ η διεθνής εμπειρία από αυτοματοποιημένα συστήματα δείχνει ότι τέτοιου είδους περιστατικά μειώνονται σταδιακά όσο ωριμάζει η λειτουργία.

«Είμαστε ένα μετρό. Μπορεί να υπάρξουν προβλήματα σε οχήματα ή στον εξοπλισμό. Η δουλειά μας είναι να λειτουργούμε κανονικά το σύστημα, αλλά και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε διαταραχή ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης», σημειώνει.

Το CBTC και η «ασφαλής ζώνη»

Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών έχει το σύστημα CBTC με το οποίο κάθε τρένο κινείται μέσα σε μια προστατευμένη «ασφαλή ζώνη», μια αποκλεισμένη περιοχή στην οποία δεν μπορεί να πλησιάσει άλλο τρένο, ενώ η κυκλοφορία ελέγχεται από το σύστημα.

Οι εικόνες στις οποίες οι επιβάτες ενδέχεται να βλέπουν συρμούς να κινούνται σε φαινομενικά μικρή απόσταση μεταξύ τους εντάσσονται, σύμφωνα με τον ίδιο, στη λειτουργία του συστήματος και στις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου της κυκλοφορίας.

Η αυτοματοποιημένη λειτουργία επιτρέπει παράλληλα την προσαρμογή της κυκλοφορίας όταν προκύπτει κάποια διαταραχή, ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις. «Είναι σημαντικό ότι, όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα, το σύστημα διαθέτει την ευελιξία και μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε άμεσα εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας ώστε να διατηρούμε τη συνέχεια της μεταφορικής υπηρεσίας», αναφέρει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η THEMA, ο δείκτης «Διαθεσιμότητας της Γραμμής» στο Μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται σταθερά γύρω στο 99%. Ο δείκτης αποτυπώνει το ποσοστό του προβλεπόμενου χρόνου λειτουργίας κατά το οποίο η γραμμή είναι διαθέσιμη.

Η πρόκληση της επέκτασης

Η επέκταση προς την Καλαμαριά δεν προσθέτει απλώς νέους σταθμούς στο δίκτυο, αλλά δημιουργεί ένα νέο ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας και νέες καθημερινές ροές επιβατών, καθώς οι κάτοικοι της Καλαμαριάς έχουν πλέον απευθείας πρόσβαση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η νέα σύνδεση έχει ήδη ενταχθεί στις καθημερινές μετακινήσεις της πόλης.

«Το άνοιγμα της επέκτασης ήταν μια μεγάλη πρόκληση, αλλά τώρα είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε ένα ενιαίο σύστημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φραντσίσκο Ροσέλα.

Τα περίπου 20.000 ημερήσια επιβατικά ταξίδια αποτελούν την πρώτη εικόνα από τη ζήτηση, όχι όμως και την τελική, αφού το επόμενο διάστημα περισσότεροι πολίτες θα χρησιμοποιούν τη νέα σύνδεση, τα διαθέσιμα δεδομένα θα αυξάνονται και θα επιτρέπουν ακριβέστερη προσαρμογή της λειτουργίας και των δρομολογίων.

Παράλληλα, η σταδιακή ένταξη των εννέα νέων συρμών που βρίσκονται σήμερα σε δοκιμές, σε συνδυασμό με τους έξι που έχουν ήδη προστεθεί, αναμένεται να ενισχύσει τη δυνατότητα για συχνότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής.

Η λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά περνά έτσι στην επόμενη φάση, με την καθημερινή προσαρμογή ενός ενιαίου δικτύου στα νέα δεδομένα της επιβατικής ζήτησης. Περισσότεροι συρμοί και συχνότερα δρομολόγια βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου βήματος, με την ασφάλεια να παραμένει σταθερά στον πυρήνα της λειτουργίας.