Κοινή επιστολή SolarPower Europe και Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών προς το ΥΠΕΝ για την αυτοκατανάλωση

Την ώρα που όλη η Ευρώπη αναζητά τρόπους για να μειώσει το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με ορισμένους φορείς της αγοράς, καθυστερεί τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την αυτοκατανάλωση ενέργειας με φωτοβολταϊκά.

Η αυτοκατανάλωση είναι ο ευκολότερος και πιο άμεσος τρόπος για ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση να μειώσει το κόστος ενέργειας και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού όπως επισημαίνουν σε κοινή επιστολή τους ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών και ο Ευρωπαϊκός σύνδεσμος SolarPower Europe προς την ηγεσία του ΥΠΕΝ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν, η αγορά περιμένει εδώ και ενάμιση χρόνο μια τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για την αυτοκατανάλωση (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/93976/2772, ΦΕΚ 5074Β’/5.9.2024), αφού η αρχική απόφαση αποδείχτηκε στην πράξη ελλιπής και μη λειτουργική, γεγονός που αναγνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, πάροχοι, ΦοΣΕ, εταιρίες φωτοβολταϊκών).

Την ανάγκη τροποποίησης αναγνώρισε και το ίδιο το ΥΠΕΝ και ξεκίνησε να ενσωματώνει τις αλλαγές ήδη από τις αρχές του 2025. Η διαδικασία διακόπηκε την άνοιξη του περασμένου έτους (λόγω ανασχηματισμού) και έκτοτε, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, δεν απέφερε καρπούς. Όλοι οι φορείς διατύπωσαν τις θέσεις τους και επαφίεται στο ΥΠΕΝ να προχωρήσει στην υπογραφή μιας νέας υπουργικής απόφασης.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από τα 360 MW αιτήσεων που κατατέθηκαν ως τον Οκτώβριο του 2025, μόνο 20 MW περίπου κατάφεραν να ηλεκτριστούν ως τώρα. Δεδομένου ότι τελειώνουν οι ουρές άλλων κατηγοριών έργων, η αγορά βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο κενό, αναφέρουν οι φορείς στην επιστολή. Η απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο δεν είναι απλώς απειλή, είναι ήδη πραγματικότητα, προσθέτουν.

«Έχουμε τονίσει επανειλημμένως, ότι δεν ζητάμε χρήματα και ενισχύσεις, ούτε κάποια προνομιακή μεταχείριση. Ζητάμε εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και ένα λειτουργικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση. Γι’ αυτό μας είναι ακατανόητη η στάση του ΥΠΕΝ και οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις. Είναι ακατανόητο να μη προχωράμε σε άμεσα μέτρα μείωσης των λογαριασμών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι που εγγυάται η αυτοκατανάλωση.

Επιπλέον, ζητούμε την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας RED III στην ελληνική νομοθεσία. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τη μη πλήρη εφαρμογή από την Ελλάδα της οδηγίας RED III για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Οδηγία 2023/2413). Η Οδηγία αυτή ενισχύει, μεταξύ άλλων, την αυτοκατανάλωση δίνοντας νέες δυνατότητες στους καταναλωτές (όπως η κοινή χρήση και ο διαμοιρασμός της ενέργειας και τα μικρά “φωτοβολταϊκά μπαλκονιού”)», καταλήγει η ανακοίνωση.