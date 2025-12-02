Μακρο-οικονομία

Κομισιόν: Πράσινο φως για παραγωγή κινητήρων καύσης και μετά το 2035 – Τι αναφέρει ο επίτροπος Τζιτζικώστας

«Εξετάζουμε επίσης πώς μπορούμε να ενισχύσουμε καλύτερα την αλυσίδα αξίας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας», δήλωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας
Σημαίες της ΕΕ
REUTERS / Yves Herman

«Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις τεχνολογίες», ανέφερε στη Handelsblatt ο Έλληνας Επίτροπος για τις Μεταφορές Απόστολος Τζιτζικώστας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της παραγωγής κινητήρων εσωτερικής καύσης και μετά το 2035, χρονιά που είχε αρχικά οριστεί ως το τέλος αυτής της τεχνολογίας στην Ευρώπη.
 
Πιο αναλυτικά, σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε ζητήσει από την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση των ορίων εκπομπών για τον στόλο από το 2035 και μετά, να συνυπολογίσει και τους «ιδιαίτερα αποδοτικούς» κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ερωτώμενος εάν η ΕΕ θα επιτρέψει όχι μόνο τα υβριδικά αυτοκίνητα, αλλά και τους συμβατικούς κινητήρες καύσης, ο Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε στην Handelsblatt: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις τεχνολογίες. Θέλουμε να επιμείνουμε στους στόχους μας, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψιν όλες τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά μας και ότι ταυτόχρονα θα βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία να διατηρήσει το τεχνολογικό της προβάδισμα».

Επιπλέον ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι «εξετάζουμε επίσης πώς μπορούμε να ενισχύσουμε καλύτερα την αλυσίδα αξίας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας – για παράδειγμα, μέσω στοχευμένων κριτηρίων προτίμησης της ΕΕ».

Ο Έλληνας Επίτροπος ανέφερε ακόμη ότι η επιστολή του καγκελάριου Μερτς «έγινε πολύ θετικά δεκτή» και η Επιτροπή θα συμπεριλάβει «όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις» στον νέο κανονισμό – «συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των καυσίμων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών και των προηγμένων βιοκαυσίμων».

Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να καταστεί δυνατή μια «οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη» μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερα συστήματα, υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, ενώ, σύμφωνα με την Handelsblatt, ακόμη δύο αξιωματούχοι της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι σκοπεύουν να επιτρέψουν τους παραδοσιακούς κινητήρες καύσης, εφόσον τροφοδοτούνται με βιοκαύσιμα ή ηλεκτρονικά καύσιμα.

