Κώτσηρας: Μειώσεις φόρων και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για το 2026

Στις μειώσεις φόρου που φέρνει η φορολογική μεταρρύθμιση και στη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου για τη διευκόλυνση των πολιτών επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα (15.2.2026) στην εκπομπή «Καλημέρα» στο ΣΚΑΪ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερει ο Γιώργος. Κώτσηρας, φέτος οι πολίτες θα δουν σημαντικές μειώσεις στη φορολογία. Ήδη οι μισθωτοί του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ιδίως νέοι και οικογένειες με παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι λαμβάνουν αυξήσεις μέσω της μειωμένης παρακράτησης φόρου.

Επιπλέον, φορολογικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για χιλιάδες πολίτες μέσω της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς της περιφέρειας θα δουν το τεκμαρτό τους εισόδημα να μειώνεται στο 50%, ενώ γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025 θα έχουν μηδενικό τεκμαρτό εισόδημα. Παράλληλα, περίπου 1 εκατ. πολίτες που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων θα επωφεληθούν φέτος από μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, με προοπτική πλήρους απαλλαγής το επόμενο έτος.

«Την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, που με κόπο χτίσαμε ως κοινωνία, τη μετατρέπουμε σε όφελος για κάθε Έλληνα πολίτη, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα – όχι από δογματισμό, αλλά για να μη μεταφέρουμε βάρη στην επόμενη γενιά», σημείωσε ο υφυπουργός. Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, η κυβέρνηση συνεχίζει με «προσοχή και μέθοδο», επισημαίνοντας το «άλμα αξιοπιστίας» της χώρας, που – όπως είπε – αποτυπώνεται και στην εκλογή του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup.

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ξεκινά φέτος στις 16 Μαρτίου, στο πλαίσιο ενός σταθερού και νομοθετημένου χρονοδιαγράμματος. Προβλέπεται κλιμακωτή έκπτωση για όσους υποβάλουν έγκαιρα τη δήλωσή τους, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, διευκολύνοντας τους φορολογουμένους. Όπως τόνισε, διαμορφώνεται ένα «πιο καθαρό, ομαλό, διαφανές και γρήγορο φορολογικό πλαίσιο». Σταθεροί κανόνες ισχύουν πλέον και για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, μετά τη δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων από την 1η Απριλίου κάθε έτους.

Αναφερόμενος στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι έχει διπλό όφελος: αυξάνει τα δημόσια έσοδα που επιστρέφουν στην κοινωνία και ενισχύει την αίσθηση δικαιοσύνης. Ενδεικτικά, το κενό ΦΠΑ έχει περιοριστεί κάτω από το 10%, εξέλιξη που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και στη σταδιακή διαμόρφωση νέας φορολογικής κουλτούρας.