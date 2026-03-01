Ξεκινούν τα «ραντεβού» της ελληνικής οικονομίας με τους οίκους αξιολόγησης – Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Μαρτίου

Οι πρώτες κρίσιμες ημερομηνίες του έτους για την ελληνική οικονομία έρχονται μέσα στον Μάρτιο, με τρία «ραντεβού» με οίκους αξιολόγησης σε ισάριθμες εβδομάδες.

Στις 6.3.2026 είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον καναδικό οίκο αξιολόγησης Morningstar DBRS, στις 13.3.2026 ακολουθεί η Moody’s και στις 20.3.2026 παίρνει τη σκυτάλη η Scope Ratings. Στην αγορά χρέους, με την Ελλάδα να έχει ήδη κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, το ζητούμενο είναι η επιβεβαίωση ότι η πορεία του χρέους παραμένει καθοδική και ότι δεν ανοίγουν νέες εστίες κινδύνου σε ένα περιβάλλον που παραμένει ευμετάβλητο διεθνώς.

Στις αξιολογήσεις του Μαρτίου οι οίκοι θα τοποθετηθούν έχοντας μπροστά τους τα τελικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2025 και τον Προϋπολογισμό για το 2026, κρίνοντας με άλλα λόγια αν η δημοσιονομική εικόνα συνεχίζει να ακμάζει ή αν υπάρχουν ενδείξεις χαλάρωσης.

Πού βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα

Το σίγουρο είναι πως η Ελλάδα και οι τίτλοι χρέους της έχουν αφήσει πίσω τους τις «σκοτεινές» ημέρες της κατηγορίας junk.

Σήμερα η Ελλάδα βαθμολογείται από τη Morningstar DBRS με BBB και σταθερή τάση, από τη Moody’s με Baa3 και σταθερές προοπτικές και από τη Scope με BBB, με θετικές προοπτικές. Παράλληλα, οι S&P, Fitch και οι υπόλοιποι μεγάλοι οίκοι τοποθετούν τη χώρα επίσης στην επενδυτική βαθμίδα, με σταθερές προοπτικές.

Η DBRS στην τελευταία της αναλυτική τοποθέτηση για την Ελλάδα, είχε υπογραμμίσει ότι η ανάπτυξη κινείται πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με μοχλό την εγχώρια ζήτηση, την απασχόληση και τις επενδύσεις που συνδέονται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συγκαταλέγοντας στη λίστα των θετικών παραμέτρων την ύπαρξη επαναλαμβανόμενων πρωτογενών πλεονασμάτων, που οδηγούν σε σταθερή μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, αλλά και το «πλαίσιο» αξιοπιστίας που παρέχει η συμμετοχή στην ευρωζώνη και η πολιτική δέσμευση σε συνετή δημοσιονομική γραμμή.

Ταυτόχρονα, η DBRS δεν έκρυψε τους περιορισμούς. Το υψηλό απόθεμα χρέους παραμένει το βασικό βάρος, ενώ η μεγάλη τρύπα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και οι εξωτερικές ανισορροπίες λειτουργούν ως μόνιμο καμπανάκι. Πάντως, η DBRS επιμένει ότι η βιωσιμότητα του χρέους μετριάζεται από τη δομή του, με υψηλή μέση διάρκεια, μεγάλο ποσοστό επίσημων πιστωτών και σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα.

Από την άλλη, η τελευταία μεγάλη κίνηση της Moody’s για την Ελλάδα ήταν η αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα, με αιτιολογία τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, τις θεσμικές αλλαγές που αποδίδουν και ένα πολιτικό περιβάλλον που επιτρέπει συνέχιση της πολιτικής χωρίς μεγάλες ανατροπές.

Με αυτό το σκεπτικό, η Moody’s είχε διαμορφώσει την πρόβλεψη ότι η χώρα μπορεί να διατηρήσει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα και να μειώνει σταθερά το χρέος, ενώ παράλληλα να ενισχύει την ανθεκτικότητά της σε μελλοντικά σοκ, με στήριγμα και την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Για το 2026, το ερώτημα για την Moody’s είναι αν θα επαναλάβει το μήνυμα περί σταθερότητας προς τις αγορές ή αν θα αφήσει αμφιβολίες για το επόμενο σκαλοπάτι, το οποίο προϋποθέτει πειστική εικόνα σε ανάπτυξη, δημοσιονομικά μεγέθη αλλά και στο εξωτερικό ισοζύγιο.

Το τρίτο ραντεβού, στις 20.3.2026, αφορά τη Scope Ratings, η οποία στην τελευταία της αξιολόγηση είχε συνδέσει την αλλαγή των προοπτικών (από σταθερές σε θετικές) κυρίως με δύο παράγοντες. Πρώτον, με την καλύτερη ανθεκτικότητα της οικονομίας, που στηρίζεται σε ρυθμούς μεγέθυνσης πάνω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και σε ισχυρότερο τραπεζικό σύστημα, άρα με μεγαλύτερη «άμυνα» απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Δεύτερον, με τη συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της πορείας αποκλιμάκωσης του χρέους. Με τις θετικές προοπτικές, αν και ανοίγει παράθυρο για μια νέα αναβάθμιση, η Scope θα χρειαστεί να πειστεί ότι οι βασικές τάσεις δεν είναι συγκυριακές και ότι οι δείκτες που τη βάζουν σε δεύτερες σκέψεις, όπως τα εξωτερικά ελλείμματα και η διάρθρωση της οικονομίας, δεν επιδεινώνονται.