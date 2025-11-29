Κύμα μεταρρυθμίσεων σε φόρους, συλλογικές συμβάσεις και κτηματολόγιο

Νέο κύμα μεταρρυθμίσεων στη φορολογία, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αλλά και στην αγορά ακινήτων προωθεί η κυβέρνηση, παράλληλα με την εφαρμογή της πολιτικής ενίσχυσης των ευάλωτων (πχ συνταξιούχων) στέλνει η κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και την αύξηση των εισοδημάτων.

Ξεκινώντας από την αύξηση των εισοδημάτων, η περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε με την καταβολή, τη Δευτέρα (24.11.25), της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στους συνταξιούχους και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του ενός ενοικίου σε περισσότερους από 1 εκατ. ενοικιαστές. Κεντρική θέση στην μεταρρύθμιση του συστήματος φορολογίας, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1.1.26 έχει η σημαντική μείωση του φόρου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών όπως και οι μειώσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη μείωση των φορολογικών βαρών στη μεσαία τάξη των μισθωτών και στις οικογένειες με παιδιά με το βλέμμα στο ζήτημα του δημογραφικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2026 που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Δύο ακόμη σημαντικές μεταρρυθμίσεις ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση εντός της περασμένης εβδομάδας. Αυτές αφορούν:

στην συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με στόχο την επέκταση τους σε περισσότερους κλάδους και εργαζόμενους στην ελληνική οικονομία και

στην δημιουργία του νέου φορέα Εθνικού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης στην αρμοδιότητα του οποίου θα περάσει η έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Επαναφορά Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Η κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις χαρακτηρίστηκε “Ιστορική” δεδομένου ότι μ’ αυτήν καταργούνται μνημονιακοί νόμοι και γίνεται επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που είχαν παγώσει κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης της χώρας από τους δανειστές. Η συμφωνία ανακοινώθηκε από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσία των προέδρων της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ της ΓΣΕΒΕΕ, του ΣΒΕ, των Εμπόρων και του ΣΕΤΕ με προοπτική να γίνει νόμος του κράτους στις αρχές του 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων:

Την κατάργηση μνημονιακού μέτρου που αφορούσε τη μετενέργεια και προβλέπει ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας των μερών στις διαπραγματεύσεις σε διάστημα 3 μηνών επανέρχεται πλήρως το καθεστώς που ίσχυε πριν τις διαπραγματεύσεις μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης

Τη μείωση από το 50% σε 40% της ελάχιστης εκπροσώπησης των εργαζομένων σε έναν κλάδο προκειμένου η συμφωνία για την συλλογική σύμβαση να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Την επιτάχυνση των διαδικασιών για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαιτησία σε περιπτώσεις διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών.

Το νέο πλαίσιο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σταδιακά σε αυξήσεις μισθών από τις οποίες θα ωφεληθούν περισσότεροι εργαζόμενοι, αφού προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός όσων θα καλύπτονται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες

Ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ) θα είναι πλέον αρμόδιος για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, αρμοδιότητα που ανήκει σήμερα στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων.

Πρόκειται για μεταρρύθμιση που αφορά την αναμόρφωση των υπηρεσιών δόμησης με την δημιουργία ενός ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης (“one-stop-shop”) για όλα τα θέματα που αφορούν το ακίνητο, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τη δόμηση. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων στην έκδοση των αδειών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δεδομένου ότι οι σημερινές Υπηρεσίες Δόμησης λαμβάνουν την χαμηλότερη βαθμολογία ( 3,4/10) στην αξιολόγηση των πολιτών συγκριτικά με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Στόχος είναι στο τέλος του α’ τριμήνου του 2026 να έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος, τον Ιούνιο του 2026 να ξεκινήσει η εφαρμογή του αρχικά σε 3 Περιφερειακά και Τοπικά Κέντρα και στις αρχές του 2027 να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Μεταξύ των επόμενων παρεμβάσεων που λαμβάνουν θέση στην μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης είναι: