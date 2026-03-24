Κυριάκος Πιερρακάκης: Αναδρομικά από 15 Μαρτίου και όχι 1η Απριλίου ξεκινά η επιδότηση 15% στα λιπάσματα

Αλλαγή στο πλάνο που ανακοίνωσε χθες (23.3.2026) η κυβέρνηση για την επιδότηση των αγροτών στο κόστος λιπασμάτων, ανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη του στο ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε πως τελικά, μετά από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό χθες το βράδυ, αποφασίστηκε η επιδότηση 15% στην τιμή των λιπασμάτων θα ισχύσει αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου, και όχι από την 1η Απριλίου, όπως είχε αρχικά αναγγελθεί.

Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup τόνισε πως αυτή η αλλαγή γίνεται επειδή εισακούστηκαν τα αιτήματα των πολιτών. Πρακτικά, όσα παραστατικά έχουν «κοπεί» από 15 Μαρτίου και έως τις 31 Μαΐου για την αγορά λιπασμάτων, θα επιδοτούνται με 15% στην τιμή αγοράς.