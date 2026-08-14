Η ξηρασία απειλεί τη γεωργία της Ευρώπης και τις τιμές των τροφίμων

Η παρατεταμένη ξηρασία και οι καύσωνες που πλήττουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης μετατρέπονται σε οικονομική απειλή για τον αγροτικό τομέα, καθώς οι χαμηλότερες αποδόσεις των καλλιεργειών αυξάνουν το κόστος παραγωγής και εντείνουν τις ανησυχίες για τις τιμές των τροφίμων τους επόμενους μήνες.

Το πρόβλημα της ξηρασίας δεν αφορά μόνο τη φετινή σοδειά, καθώς οι καύσωνες και η έλλειψη νερού περιορίζουν την παραγωγή τα τελευταία χρόνια, ενώ οι αγρότες αναγκάζονται να αυξήσουν τις δαπάνες τους για άρδευση, ζωοτροφές και άλλες εισροές.

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Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, η ζημιά είναι τόσο μεγάλη ώστε οι παραγωγοί οδηγούνται σε πρόωρη συγκομιδή ή ακόμη και σε πρόωρη σφαγή ζώων.

Μειώνεται η ευρωπαϊκή παραγωγή σιτηρών

Οι επιπτώσεις αποτυπώνονται ήδη στις εκτιμήσεις για την παραγωγή, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Blommberg, καθώς Η COCERAL (ευρωπαϊκή ένωση εμπόρων και επεξεργαστών αγροτικών προϊόντων) έχει μειώσει την πρόβλεψή της για τη συνολική παραγωγή σιτηρών στην Ευρώπη, μετά το κύμα ακραίων θερμοκρασιών, με την εκτίμηση να διαμορφώνεται περίπου 9 εκατ. τόνους χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη. Οι απώλειες του Ιουνίου εκτιμάται ότι έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στις καλλιέργειες.

Η Γαλλία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που δέχονται ισχυρές πιέσεις. Η παραγωγή καλαμποκιού αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά, ενώ σε άλλες χώρες, όπως η Αυστρία, η AgrarMarkt Austria προβλέπει πτώση 19% στη φετινή συγκομιδή σιτηρών.

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Το κόστος περνά στις αγορές εμπορευμάτων

Η περιορισμένη προσφορά έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις αγορές αγροτικών εμπορευμάτων. Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO ανήλθε τον Ιούλιο στις 131,1 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Παράλληλα, οι τιμές των δημητριακών αυξήθηκαν κατά 3,4% σε μηνιαία βάση, με το σιτάρι να καταγράφει άνοδο 5,8%.

Οι αυξήσεις δεν περιορίζονται στα σιτηρά. Η ζάχαρη ενισχύθηκε κατά 5,6% τον Ιούλιο, ενώ οι τιμές των φυτικών ελαίων αυξήθηκαν κατά 2%, σε μια περίοδο όπου οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες και με τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων και του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Από την ξηρασία στον πληθωρισμό

Η εξέλιξη δημιουργεί έναν νέο πονοκέφαλο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η μείωση της παραγωγής σημαίνει μικρότερη προσφορά, την ώρα που το κόστος για τους παραγωγούς αυξάνεται. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένας νέος κύκλος «κλιματικού πληθωρισμού», με μέρος του αυξημένου κόστους να μετακυλίεται τελικά στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Το Reuters επισημαίνει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη αυξάνουν τις ανησυχίες για τις τιμές των τροφίμων, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι η επίδραση του καιρού, σε συνδυασμό με το El Niño, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα.