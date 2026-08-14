Οι εφοριακοί προχωρούν σε 10ημερη απεργία με αποχή από τους ελέγχους – Τα αιτήματα

Σε απεργία – αποχή από τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους προχωρούν οι εφοριακοί από τις 17 έως και τις 26 Αυγούστου, βάζοντας εμπόδια στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περιόδου.

Η κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών (ΠΟΕ-ΔΟΥ) αφορά, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή των υπαλλήλων στους προληπτικούς ελέγχους, καθώς και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων. Η απόφαση έρχεται μετά την κοινοποίηση εξωδίκου προς την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ.

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Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το συγκεκριμένο διάστημα συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής κίνησης και την περίοδο κατά την οποία η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει αυξημένους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις.

Τα αιτήματα

Στο επίκεντρο των αιτημάτων της ΠΟΕ-ΔΟΥ βρίσκονται η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής, η προστασία των ελεγκτών κατά τη διενέργεια των ελέγχων, η καταβολή των υπερωριών και η αντιμετώπιση των υπερβάσεων του ωραρίου.

Η Ομοσπονδία ζητά παράλληλα αύξηση του ελεγκτικού επιδόματος, αντικατάσταση των ακατάλληλων υπηρεσιακών οχημάτων και εξασφάλιση οδηγών, ενώ αντιδρά και στο σχέδιο εσωτερικής αναδιοργάνωσης της ΑΑΔΕ και τη μετεξέλιξη των τοπικών ΔΟΥ σε κεντρικές υπηρεσίες.

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Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση της η ΠΟΕ-ΔΟΥ, «σκοπός της ενημέρωσης είναι να γίνει σαφές τι διεκδικούμε, καθώς και να απαντηθούν τυχόν ερωτήματα και να αποσαφηνιστούν πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την εν λόγω κινητοποίηση προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία».

«Πονοκέφαλος» για την ΑΑΔΕ

Η απεργία-αποχή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΑΔΕ έχει εντάξει τους θερινούς μήνες στον σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού και άλλους κλάδους όπου καταγράφονται αυξημένοι τζίροι.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, η φορολογική διοίκηση διαθέτει 7.213 εφοριακούς, ενώ συνολικά οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στην ΑΑΔΕ ανέρχονται σε 11.945, έναντι 16.120 οργανικών θέσεων.

Η κινητοποίηση, επομένως, δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο θα μπορέσει να διατηρηθεί ο προγραμματισμός των προληπτικών ελέγχων κατά το δεύτερο μισό του Αυγούστου, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπου η οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ συνεχίζει να διαθέτει ψηφιακά εργαλεία για την παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ οι φορολογούμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών της Αρχής και του my1521.