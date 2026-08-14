ΔΥΠΑ: 1.000 θέσεις για άνεργους πτυχιούχους με μισθό έως 1.250 ευρώ

Έως την Τρίτη 18 Αυγούστου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που προβλέπει 1.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών για άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25 έως 54 ετών.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τους άνεργους πτυχιούχους είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας μεταξύ πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα απασχόλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

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Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ηλικίας από 25 έως και 54 ετών.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκονται εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και παράλληλα να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Οι 1.000 ωφελούμενοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στη ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με τις αποδοχές να διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία στην οποία ανήκουν.

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Ειδικότερα, οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και στα 1.200 ευρώ για όσους ανήκουν στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μία και μόνο αίτηση συμμετοχής. Στο πλαίσιο της αίτησης θα πρέπει να επιλέξει μία μόνο κατηγορία εκπαίδευσης, δηλαδή ΠΕ ή ΤΕ, καθώς επίσης μία ειδικότητα και μία Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Η επιλογή των ωφελουμένων δεν γίνεται με σειρά προτεραιότητας, αλλά βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων κατάταξης και μοριοδότησης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τόσο την περίοδο ανεργίας και την οικογενειακή κατάσταση όσο και τα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προσόντα των υποψηφίων.

Συγκεκριμένα, στα κριτήρια περιλαμβάνονται:

Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες

Ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, με ανώτατο όριο τα πέντε τέκνα

Η ύπαρξη ανήλικων τέκνων ΑμεΑ

Η επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών

Η ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης, με ανώτατο όριο ένα πρόγραμμα,

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο,

Η ατομική δομημένη συνέντευξη

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθούν η βαθμολόγηση και η κατάταξη των υποψηφίων βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων. Η τελική τοποθέτηση των ωφελουμένων στις αντίστοιχες θέσεις πραγματοποιείται με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.