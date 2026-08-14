Ο Χαρδαλιάς παρουσιάζει το επενδυτικό πλάνο των 2,6 δισ. ευρώ για την Αττική

Τα έργα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην Περιφέρεια Αττικής τα τελευταία τρία χρόνια «συνόψισε» ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 2,6 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 352 έργα σε ολόκληρη την Αττική, βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Νίκο Χαρδαλιά να τονίζει πως η Περιφέρεια Αττικής επιταχύνει τις παρεμβάσεις σε υποδομές, ασφάλεια, περιβάλλον και τοπική οικονομία.

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Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, σε νέο βίντεο με απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επενδύσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά και εκείνες που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ή σχεδιασμού.

Από το συνολικό πρόγραμμα των 352 έργων, το 58,81% των δεσμεύσεων έχει ήδη περάσει σε φάση υλοποίησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας.

Επενδύσεις 2,6 δισ. ευρώ σε όλη την Αττική

Το μέγεθος του προγράμματος αποτυπώνεται κυρίως στον προϋπολογισμό των 2,6 δισ. ευρώ, ο οποίος κατευθύνεται σε έργα που αφορούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

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Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να καλύψουν ανάγκες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά παράλληλα να λειτουργήσουν ως μοχλός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της αναπτυξιακής δραστηριότητας.

Οι επενδύσεις εκτείνονται από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές του λεκανοπεδίου έως τα νησιά του Αργοσαρωνικού, με διαφορετικές προτεραιότητες ανά περιοχή.

Η Περιφέρεια δίνει έμφαση στις υποδομές, την αντιπλημμυρική προστασία και την ασφάλεια, την περιβαλλοντική αναβάθμιση, την κοινωνική πολιτική, αλλά και σε έργα που μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα στις τοπικές κοινωνίες.

Στο 58,81% η υλοποίηση των δεσμεύσεων

Στο μέσο της θητείας, το 58,81% των δεσμεύσεων έχει ήδη τεθεί σε τροχιά υλοποίησης. Η Περιφέρεια συνδέει την πρόοδο αυτή με έναν σχεδιασμό που, όπως αναφέρει, βασίζεται στις ανάγκες κάθε περιοχής και στην παρακολούθηση της πορείας των έργων.

Το επενδυτικό πρόγραμμα των 2,6 δισ. ευρώ αποτελεί, συνεπώς, ένα από τα βασικά εργαλεία μέσω των οποίων επιχειρείται να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στην Αττική, με το βάρος να πέφτει τόσο στη βελτίωση των υποδομών όσο και στη δημιουργία συνθηκών για μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.