Ασφαλιστήρια κατοικιών: 1% αύξηση το α’ τρίμηνο – Στο 18,2% αυξήθηκαν τα ασφαλισμένα σπίτια

Αυξάνεται η ασφαλιστική κάλυψη των κατοικιών στην Ελλάδα, με τις ασφαλισμένες κατοικίες έναντι καιρικών φαινομένων και σεισμού να καταγράφουν άνοδο 3,1% στο α’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Συνολικά, τα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών για κάλυψη καιρικών φαινομένων και σεισμού, που ήταν σε ισχύ στις 31 Μαρτίου 2026, ανήλθαν σε 1.368.992, καταγράφοντας αύξηση 1% σε σχέση με το τέλος του 2025.

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Η έρευνα συγκέντρωσε στοιχεία για 1.368.992 συμβόλαια (αύξηση κατά 1% σε σύγκριση με τα συμβόλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2025) και έδειξε ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου ασφαλιστηρίων συμβολαίων της χώρας ανέρχεται σε 20,8%.

Στο 72,6% η κάλυψη για καιρικά φαινόμενα και σεισμό

Προέκυψε ότι οι ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1.202.245 (αύξηση κατά 1,5% σε σύγκριση με την έρευνα της 31ης Δεκεμβρίου 2025). Επομένως, το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της χώρας επί των συμβολαίων με κάλυψη κτιρίου ανέρχεται σε 18,2%.

Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένες κατοικίες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό παρουσιάζουν αύξηση 3,1% σε σχέση με την έρευνα στις 31/12/2025. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με κτίριο, στο 72,6% από 71,5% στις 31/12/2025. Η αύξηση αυτή υποδηλώνει ότι τα συμβόλαια περιουσίας εμπλουτίζονται με το σύνολο των καλύψεων για τα καταστροφικά γεγονότα που προβλέπει ο νόμος.