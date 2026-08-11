Μειώθηκαν τα «φέσια» του Δημοσίου τον Ιούνιο – Στα 2,76 δισ. ευρώ οι οφειλές

Μικρή «ανάσα» έδωσαν τα στοιχεία του Ιουνίου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, καθώς τα κρατικά «φέσια» μειώθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο. Ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση, το συνολικό ύψος των οφειλών παραμένει υψηλό, ενώ σε σύγκριση με το τέλος του 2025 καταγράφεται αύξηση.

Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο στα 2,762 δισ. ευρώ, από 2,999 δισ. ευρώ τον Μάιο. Η σημαντικότερη μείωση προήλθε από τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία επιτάχυναν τις πληρωμές προς τους προμηθευτές τους.

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Παρά τη μηνιαία υποχώρηση, όμως, σε επίπεδο εξαμήνου η εικόνα παραμένει προβληματική. Τα «φέσια» του Δημοσίου είναι αυξημένα κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Την ίδια στιγμή, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν τον Ιούνιο, γεγονός που περιορίζει την πραγματική αποκλιμάκωση των συνολικών υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα χρέη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

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Οι οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές ανήλθαν τον Ιούνιο σε 1,305 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 214 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο, όταν είχαν φτάσει τα 1,519 δισ. ευρώ. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, η μείωση ανέρχεται σε 92 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, αυξημένες εμφανίζονται οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες ανήλθαν σε 715 εκατ. ευρώ, από 706 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Σε σχέση με το τέλος του 2025, η αύξηση φτάνει τα 49 εκατ. ευρώ. Οι εκκρεμότητες συνδέονται κυρίως με καθυστερήσεις στην έκδοση επικουρικών συντάξεων.

Οι οφειλές δήμων και περιφερειών ανήλθαν σε 333 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 12 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Σε σχέση όμως με τον Δεκέμβριο του 2025, είναι αυξημένες κατά 153 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κατά 7 εκατ. ευρώ κατέγραψαν και οι οφειλές των νομικών προσώπων του Δημοσίου, οι οποίες ανήλθαν σε 243 εκατ. ευρώ, από 236 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Σε διάστημα εξαμήνου, οι συγκεκριμένες οφειλές έχουν αυξηθεί κατά 35 εκατ. ευρώ.

Τα υπουργεία, από την πλευρά τους, οφείλουν συνολικά 175 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 64 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς ιδιώτες και 66 εκατ. ευρώ οφειλές του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αυξήθηκαν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Την ώρα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κινήθηκαν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Τον Ιούνιο ανήλθαν σε 788 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 69 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο, όταν βρίσκονταν στα 719 εκατ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό, 203 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, 467 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 109 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και 8 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ύψος των επιστροφών που παραμένουν σε εκκρεμότητα για περισσότερες από 90 ημέρες. Πρόκειται για 234 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 149 εκατ. ευρώ δεν έχουν επιστραφεί λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους φορολογούμενους.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η ΑΑΔΕ αναζητά τους δικαιούχους, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να καταβληθούν τα ποσά που δικαιούνται.

Παράλληλα, 554 εκατ. ευρώ σε επιστροφές φόρων εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.

Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ξεπερνούν τα 3,55 δισ. ευρώ, έναντι 3,299 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, διατηρώντας τις πιέσεις στη ρευστότητα της αγοράς.