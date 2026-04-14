Τα νέα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια – Καύσιμα, σούπερ μάρκετ και ενέργεια στην ατζέντα

Με βαριά ατζέντα ξεκινά η εβδομάδα μετά τις πασχαλινές διακοπές για την κυβέρνηση. Εκτός από την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές που αναμένεται στα τέλη της εβδομάδας, στο «μενού» βρίσκονται και τα νέα μέτρα που εξετάζονται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας λόγω του πολέμου.

Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα της κυβέρνησης είναι η οικονομία. Με το νέο «τσουνάμι» της ακρίβειας που πυροδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν, η κυβέρνηση μετρά την απήχηση που είχαν τα μέτρα που εξήγγειλε πριν το Πάσχα, ενώ ετοιμάζεται και για δεύτερο πακέτο μέτρων στήριξης των πολιτών.

Με δεδομένο ότι η εκεχειρία είναι εύθραυστη αλλά και τις εκτιμήσεις ότι ακόμη και αν τέλειωνε σήμερα ο πόλεμος, η επιστροφή στην ομαλότητα στην αγορά ενέργειας θα έπαιρνε πάνω από ένα χρόνο, το οικονομικό επιτελείο αναμένει έως το τέλος του μήνα τα δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025 αλλά και την αναθεώρηση των προβλέψεων του προϋπολογισμού, πριν καταλήξει στις αποφάσεις του.

Τα νέα μέτρα

Στο «τραπέζι» των συζητήσεων φέρεται να βρίσκεται η παράταση κατά δύο ακόμα μήνες του Fuel Pass, η επαναφορά του Market Pass που είχε δοθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2023, το Power Pass για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Στα μέτρα που εξετάζονται είναι και η συνέχιση της έκτακτης επιβολή πλαφόν και ελέγχων στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.

«Μετωπική» στη Βουλή για υποκλοπές και κράτος δικαίου

Την ερχόμενη Παρασκευή 17 Απριλίου, διεξάγεται στη Βουλή η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές, μετά από αίτημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Πρόκειται για θέμα που αναμένεται να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους στη Βουλή ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζεται για μια σκληρή «μονομαχία», με τη Χαριλάου Τρικούπη να προσέρχεται με καταγγελτικό τόνο στο Κοινοβούλιο και να επιμένει στο αίτημα για εκλογές. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για το θέμα των υποκλοπών αναμένεται να παραπέμψει στην έρευνα της Δικαιοσύνης και στην πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας που απεφάνθη ότι δεν ενεπλάκη το ελληνικό δημόσιο και έκρινε ένοχους 4 ιδιώτες επιχειρηματίες για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το λογισμικό Predator.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στις θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ασφάλεια των επικοινωνιών, ενώ θα κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά τον Πρόεδρο του Νίκο Ανδρουλάκη ότι επενδύει στην τοξικότητα για μικροπολιτικά οφέλη.

Διαχείριση των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ψηλά στην ατζέντα της τρέχουσας εβδομάδας είναι και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη σκιά των δικογραφιών που έχουν φτάσει στη Βουλή και ενώ υπάρχουν σενάρια ότι επίκειται να έρθει και άλλη ή και άλλες… Το θέμα θα κυριαρχήσει και στη συζήτηση στη Βουλή, με το Μέγαρο Μαξίμου να ετοιμάζεται για ένα σκληρό μπρα ντε φερ.

Στο επίπεδο της διαχείρισης αυτής της υπόθεσης, στο κυβερνητικό επιτελείο μελετούν προσεκτικά τη δικογραφία για την πρώην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης -τον πρώην υπουργό, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή– εξετάζοντας αν συντρέχουν οι λόγοι για να προκρίνουν τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις αμέσως επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει δική του πρόταση για Προανακριτική, την οποία αναμένεται να στηρίξουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Μετά τις 20 Απριλίου δρομολογείται στη Βουλή και η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ελεγχθούν σε σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.