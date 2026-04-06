Μέτρα στήριξης της βιομηχανίας: Υψηλότερος συντελεστής αντιστάθμισης εκπομπών CO2 και 200 εκατ. ευρώ επενδύσεις από το ταμείο εκσυγχρονισμού

Δέσμη μέτρων για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανία αλλά και κίνητρα για την τόνωση της ανάπτυξης τομέων από το αλουμίνιο, τον χαλκό και την ξυλεία μέχρι την φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσαν στελέχη της κυβέρνησης σε συνέχεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ.

Στη συνάντηση στο ΥΠΕΝ, όπου οριστικοποιήθηκαν τα μέτρα για τη βιομηχανία, συμμετείχαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Ανάπτυξης, Σταύρος Παπασταύρου και Τάκης Θεοδωρικάκος αντίστοιχα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφου και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε για δύσκολη διαπραγμάτευση με την Ευρώπη που διήρκεσε 6 μήνες και συνόψισε τα μέτρα για την στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας στους εξής δύο πυλώνες:

100 εκατ. ευρώ με ορίζοντας 5ετίας για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους με στόχο να ωφεληθούν 23.000 βιοτεχνίες και βιομηχανίες

200 εκατ. ευρώ από το ταμείο εκσυγχρονισμού

Όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση στο ΥΠΕΝ, η λύση που προκρίθηκε για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας βασίζεται αφενός στην αντιστάθμιση και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και αφετέρου στο ταμείο εκσυγχρονισμού.

Πιο αναλυτικά, μετά από διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, μπαίνει πλέον υψηλότερος συντελεστής στην αντιστάθμιση των εκπομπών CO2, με δείκτη 0,82 για την περίοδο 2026-2030. Πρόκειται για μια επιπλέον στήριξη 75 εκατ. ετησίως που αφορά 40-50 μεγάλες βιομηχανίες.

Επίσης, στις ΥΚΩ που πληρώνουν οι βιομηχανίες, από 1/7 προβλέπεται μείωση 50% σε καταναλώσεις ΥΤ και ΜΤ. Ενδεικτικά, οι χρεώσεις βρίσκονται στα 4,14, 6,91 και 18,24 ευρώ/MWh αναλόγως της κατανάλωσης. Το εν λόγω μέτρο αφορά 23.000 καταναλωτές και έχει κόστος 26 εκατ. ευρώ ετησίως.

Εκ μέρους του ΥΠΑΝ, ανακοινώθηκε η απορρόφηση πόρων 200 εκατ. ευρώ από το ταμείο εκσυγχρονισμού (Modernisation Fund) που θα αποδοθούν με τη μορφή της επιχορήγησης. Επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια στις στρατηγικές επενδύσεις του ΥΠΑΝ. Κάθε σχέδιο και παρέμβαση θα πρέπει να επιτυγχάνει 10% εξοικονόμηση ενέργειας.