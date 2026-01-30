Μέτρο 23: Δεν προσμετράται στις επιδοτήσεις – Παραμένουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ οι αγρότες

Με νομοθετική διάταξη που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, διευκρινίζεται ρητά ότι η ενίσχυση που καταβλήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 23 σε αγρότες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές δεν προσμετράται στο όριο επιδοτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 5144/2024, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ και η ΑΑΔΕ.

Ως αποτέλεσμα, οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ δεν μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς αποκλειστικά και μόνο λόγω της είσπραξης της συγκεκριμένης ενίσχυσης.

Αγρότες του ειδικού καθεστώτος του αρ. 48 του Κώδικα ΦΠΑ ( ν. 5144/2024), οι οποίοι ήδη μετατάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς εκ του λόγου αυτού, δύνανται να ενταχθούν εκ νέου στο ειδικό καθεστώς αγροτών με δήλωση μεταβολών, που υποβάλλεται εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», από την Τρίτη (3.2.2026) μέχρι και την Παρασκευή 27.2.2026.

Με νεότερη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ θα υποδειχθεί η ακριβής διαδρομή υποβολής της εν λόγω δήλωσης στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου».



Πρόστιμα που τυχόν επιβληθούν για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ένταξης στο κανονικό καθεστώς, στο μεσοδιάστημα μέχρι την ψήφιση της σχετικής διάταξης, δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί θα επιστραφούν.