Μιχαηλίδου: Ακίνητα για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων σε όλη τη χώρα

Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού και του προβλήματος της στέγης ανέλυσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα (29.11.25) στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

«Η στρατηγική μας», για τη στήριξη της οικογένειας και της στέγης δήλωσε η ΥΚΟΙΣΟ, κα Μιχαηλίδου «στηρίζεται σε πέντε άξονες: ενίσχυση της γονεϊκότητας, προσιτή κατοικία, στήριξη της περιφέρειας, ενεργός γήρανση και φροντίδα για τα άτομα με αναπηρία».

Σύμφωνα με την ίδια «στο στεγαστικό, για παράδειγμα, διευρύνουμε σημαντικά την πρόσβαση νέων ζευγαριών σε ιδιόκτητη κατοικία και δίνουμε περισσότερο χρόνο για την υποβολή των δικαιολογητικών, ώστε να μη χαθεί καμία ευκαιρία λόγω γραφειοκρατικών δυσκολιών. Την ίδια στιγμή, το κράτος μειώνει έμπρακτα το κόστος ζωής των οικογενειών με στοχευμένες ελαφρύνσεις και με σταθερές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών».

«Η περιφέρεια δεν ενισχύεται με μόνο ένα πρόγραμμα, αλλά με ένα σύνολο παρεμβάσεων που καθιστούν τη ζωή εκεί βιώσιμη. Αυτό σημαίνει κόστος ζωής, στέγαση, υποδομές, υπηρεσίες και φορολογικό περιβάλλον. Η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ στο 50% για το 2026 και η κατάργησή του από το 2027 για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους, η μείωση του φόρου για τις μικρές ιδιοκτησίες και η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μειώνουν ουσιαστικά το βάρος στα νοικοκυριά και κάνουν πιο ελκυστικό το να ζει κανείς στην περιφέρεια.

Για πρώτη φορά πετύχαμε την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ για στεγαστικές δαπάνες, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι Περιφέρειες. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία. Με τη διεύρυνση του προγράμματος “Ανακαινίζω – Νοικιάζω” και τη σύνδεσή του με τα ΠΕΠ, μπορούμε πλέον να καλύψουμε τις στεγαστικές ανάγκες δημοσίων υπαλλήλων σε όλη τη χώρα, εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες στέγασης. Οι διαθέσιμοι πόροι επιτρέπουν την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη στέγαση εργαζομένων των τοπικών υπηρεσιών. Είναι μια πολιτική που ενισχύει ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου και στηρίζει την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Το πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο, δεν έχει φέρει έως τώρα τα αποτελέσματα που είχαμε σχεδιάσει. Η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων είτε δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις είτε προερχόταν από ήδη μόνιμους κατοίκους που δεν είχαν πρόθεση μετακίνησης, κάτι που δεν επιτρέπει την έγκρισή τους.

Ο στόχος μας δεν είναι μια προσωρινή επιδότηση μετακίνησης, αλλά να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ριζώνουν εκεί, όχι απλώς να δοκιμάζουν την τύχη τους», σημείωσε η ίδια.

Κοινωνική Αντιπαροχή

Η κα Μιχαηλίδου τόνισε πως «η Κοινωνική Αντιπαροχή αποτελεί μία από τις πιο καίριες μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της προσιτής κατοικίας, καθώς δημιουργεί νέο στεγαστικό απόθεμα χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Γι’ αυτό και προχωράμε μεθοδικά: με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ διασφαλίζουμε ότι ο σχεδιασμός, η ωρίμανση και η υλοποίηση των έργων θα γίνουν από τον πιο έμπειρο δημόσιο φορέα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η μετατροπή ανενεργών στρατοπέδων σε νέες, σύγχρονες γειτονιές σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ. Με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, τα έργα ξεκινούν μέσα στο 2026 και θα αποδώσουν πολλές νέες κατοικίες με χαμηλό μίσθωμα.

Η πίεση στα ενοίκια οφείλεται στο ότι η χώρα είχε για χρόνια μικρό διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα. Η λύση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική.

Γι’ αυτό δουλεύουμε ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα. Η επιστροφή ενός ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές -που καταβλήθηκε την Παρασκευή- ισοδυναμεί με πραγματική μείωση 8% στο ετήσιο κόστος στέγασης.

Από το τέλος του 2024 εφαρμόζεται ήδη ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για όσους μετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση: πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια. Πρόκειται για μια παρέμβαση που στοχεύει στην επαναφορά κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά, αυξάνοντας γρήγορα τη διαθεσιμότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω–Νοικιάζω», που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν κλειστά διαμερίσματα και να τα διαθέσουν με προσιτό μίσθωμα, με την πολιτεία να καλύπτει σημαντικό μέρος του κόστους ανακαίνισης. Με αυτόν τον τρόπο, ενεργοποιούμε χιλιάδες ανενεργά ακίνητα και ενισχύουμε την προσιτή στέγη σε όλη τη χώρα».

Στις Βρυξέλλες την 1η Δεκεμβρίου 2025

Η ίδια δήλωσε πως «την 1η Δεκεμβρίου θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες, όπου θα συζητήσω με τους ευρωπαίους ομολόγους μου στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), θέματα στέγασης και κοινωνικής πολιτικής.

Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να ζητήσουμε περισσότερους πόρους για προσιτή κατοικία, μεγαλύτερη ευελιξία στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και στήριξη, ώστε οι πολιτικές στέγασης να γίνουν πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές.

Στόχος μας δεν είναι να υποσχεθούμε κάτι προσωρινό, αλλά να δημιουργήσουμε μια νέα κανονικότητα στη στέγη – προσιτή, σταθερή και προβλέψιμη για όλους».