Μοσχαρίσιο κρέας από «χρυσό»: Χωρίς σύγκριση το ράλι της τιμής του – Τρέχει με 25% σε σχέση με πέρσι

Σε κανένα άλλο προϊόν που μετρά η ΕΛΣΤΑΤ για να εξάγει το Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δεν σημειώθηκε τόσο μεγάλη άνοδο το τελευταίο 12μηνο
iStock
iStock
Δημήτρης Κατσαγάνης

Σε βασικό …ισοδύναμο μέτρησης της αξίας όλων των άλλων αγαθών κοντεύει να μετατραπεί το μοσχαρίσιο κρέας στην ελληνική αγορά, καθώς ο δείκτης τιμών του κατέστη το Νοέμβριο του 2025 κατέκτησε την υψηλότερη κορφή μεταξύ των δεικτών τιμών όλων των αγαθών που καταγράφει το δελτίο της ΕΣΤΑΤ για το γενικό δείκτη τιμών.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε χθες (9.12.25), η ΕΛΣΤΑΤ, το Νοέμβριο του 2025, ο δείκτης τιμών του μοσχαρίσιου κρέατος ξεπέρασε τα 170, ενώ κανένα άλλο αγαθό δεν έφτασε στο επίπεδο αυτό.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως το μοσχαρίσιο κρέας είναι το… ακριβότερο προϊόν της αγοράς (πχ συγκρινόμενο με άλλα των οποίων η τιμή μετράται ανάλογα με το κιλό κλπ.), αλλά πως σε κανένα άλλο προϊόν δεν σημειώθηκε τέτοιο ράλι στην τιμή του όσο σε αυτό.

Κοιτώντας μόνο τις μετρήσεις του τελευταίου δωδεκάμηνου, δηλαδή μεταξύ Νοεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, θα δει κανείς πως η αύξηση στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος αυξήθηκε κατά 25%!

Τόσο μεγάλη αύξηση δεν σημειώθηκε ούτε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, οπότε γενικότερα σημειώθηκε έκρηξη του πληθωρισμού.

Του λόγου το αληθές, μεταξύ Νοεμβρίου 2022 – Νοεμβρίου 2021, η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος αυξήθηκε κατά 18%. Και αυτό ο πληθωρισμός έτρεχε με 8,5% και όχι με… 2,4% όπως έτρεχε το Νοέμβριο του 2025.

Μετά το πέρας της ενεργειακής κρίσης (γιατί την ακρίβεια, μετά το πέρας της έξαρσης της), οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος δεν επανήλθαν στα προγενέστερα επίπεδα, παρά συνέχισαν να αυξάνονται, πλην όμως με ηπιότερους ρυθμούς, μέχρι που φτάσαμε στις αρχές του 2025 οπότε ξεκίνησε η ξέφρενη ανοδική πορεία.

Από το 2019 έως και φέτος, η συνολική αύξηση των τιμών του μοσχαρίσιου κρέατος ανήλθε στο 71%. 

Μακρο-οικονομία
