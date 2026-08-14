Mπαράζ ελέγχων σε τουριστικές περιοχές τον Δεκαπενταύγουστο – Επιστρατεύονται drones και εργαλεία AI από την ΑΑΔΕ

Για μπαράζ ελέγχων σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ετοιμάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, αν και η συνέχεια των ελέγχων δοκιμάζεται από το ενδεχόμενο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ ΔΟΥ) να προχωρήσει στην κινητοποίηση που προκήρυξε για αποχή το διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου.

Ας σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει από σήμερα και για όλο το Σαββατοκύριακο χιλιάδες ελέγχους σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας και κυρίως νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου.

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Οι επιχειρήσεις που είναι στο στόχαστρο είναι κατά βάση εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, κέντρα διασκέδασης και τουριστικά καταλύματα ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και επαγγελματίες που αναπτύσσουν δραστηριότητα στα πανηγύρια αυτών των ημερών.

Οι ελεγκτές εστιάζουν την προσοχή τους σε αποδείξεις και συναλλαγές που ενδεχομένων δεν κόπηκαν ή δεν διαβιβάστηκαν αντίστοιχα στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης, στο MyDATA, ενώ ελέγχεται και εάν οι συναλλαγές μέσω POS αποτυπώνονται στα φορολογικά δεδομένα και εάν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στις αγορές, τις πωλήσεις και τον ΦΠΑ που αποδίδεται. Προτεραιότητα δίνεται σε επιχειρήσεις με ιστορικό παραβατικότητας αλλά και σημεία υψηλής επισκεψιμότητας και άρα επιχειρήσεις με υψηλό ημερήσιο τζίρο.

Στο επίκεντρο οι καταγγελίες

Οι στοχευμένοι έλεγχοι αφορούν σε μεγάλο βαθμό επιχειρήσεις που έχουν καταγγελθεί από πολίες μέσω της εφαρμογής Appodixi, όπου μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες από τις οποίες 102.466 επώνυμες. Οι αναφορές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορούν κυρίως στη μη έκδοση αποδείξεων, την έκδοση πλαστών ή εικονικών παραστατικών, αλλά και περιπτώσεις όπου εμφανίζεται να έχει εκδοθεί απόδειξη χωρίς αυτή να έχει διαβιβαστεί στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

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Πρόστιμα και κυρώσεις

Υπενθυμίζεται ότι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες είναι αυστηρά. Ειδικότερα:

Αναστέλλεται για 48 ώρες, η λειτουργία της επιχείρησης εάν από τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται:

–η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους των αποδείξεων η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε απόδειξη υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

–η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ περισσότερων των δέκα στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Αναστέλλεται για 96 ώρες, δηλαδή για 4 ημέρες η λειτουργία της επιχείρησης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου:

–είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή, ανεξαρτήτως του πλήθους των αποδείξεων ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε απόδειξη υπερβαίνει τα 500 ευρώ

–είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Λουκέτο για 10 ημέρες μπαίνει σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωσή τους.

Επιστρατεύονται drones και ΑΙ

Σημειώνεται ότι για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, ειδικά σε παραλίες όπου παρατηρείται αυθαίρετη κάλυψη αιγιαλού, αξιοποιούνται εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και drones ενώ ειδικό βάρος έχει και η εφαρμογή MyCoast του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εξάλλου, έχουν διενεργηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις πανελλαδικά για αυθαίρετες καταλήψεις αιγιαλού, με τις κυριότερες παραβάσεις να αφορούν: αυθαίρετη κατάληψη χωρίς σύμβαση, υπέρβαση ορίων παραχώρησης και παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης του κοινού. Οι περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες είναι Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα.