Συνέργειες μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στον ηλεκτρισμό – Φωτοβολταϊκά και μπαταρίες άλλαξαν το τοπίο

Το 24% της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια καλύπτουν στη χώρα μας τα φωτοβολταϊκά, ποσοστό που τις μεσημεριανές ώρες αγγίζει έως το 65% μεσοσταθμικά ετησίως.

Πρόκειται για μεγέθη αρκετά παραπάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ο οποίος είναι στο 10% και 26% αντίστοιχα. Έτσι, η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο ποσοστό της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια που καλύπτεται με φωτοβολταϊκά τα μεσημέρια, μετά από τη Χιλή.

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Τα παραπάνω προκύπτουν από νέα έκθεση του Ember, η οποία στέκεται στη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, προκειμένου να μοιραστεί μέσα στις υπόλοιπες ώρες της ημέρας το όφελος των φωτοβολταϊκών.

Οι συντάκτες φέρνουν ως παράδειγμα τη Βουλγαρία, η οποία πέρυσι πρόσθεσε 3 GW μπαταριών, ικανά να μετατοπίσουν χρονικά τα τρία τέταρτα της ισχύος φωτοβολταϊκών που εγκαταστάθηκε την ίδια χρονιά.

Έτσι, προκύπτει ότι σε ορισμένες χώρες ο ρυθμός ανάπτυξης της αποθήκευσης συμβαδίζει με τον αντίστοιχο των ΑΠΕ, ενώ σε άλλες όχι τόσο.

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Επιστρέφοντας στην περίπτωση της Βουλγαρίας, αξιοσημείωτο είναι ότι πλέον τα φωτοβολταϊκά συν τις μπαταρίες καλύπτουν το 24% της ζήτησης για ηλεκτρισμό κατά τις απογευματινές ώρες. Το γεγονός αυτό έχει σημασία διότι μειώνει την ανάγκη για λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου ή για εισαγωγές, που κοστίζουν ακριβά.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι βουλγαρικές μπαταρίες γεμίζουν τα μεσημέρια και με ηλεκτρισμό που προέρχεται από τη δική μας χώρα. Καθώς η Ελλάδα ακόμα έχει μια μικρή ισχύ αποθήκευσης, μέρος της ηλιακής της παραγωγής καταλήγει να συμπληρώνει τα βουλγαρικά φωτοβολταϊκά για να φορτίσει τις εκεί μπαταρίες.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η τάση αυτή λειτούργησε θετικά και για τις δύο χώρες, καθώς τις προφύλαξε από τις έντονες ανατιμήσεις που σημειώθηκαν βορειότερα. Ενδέχεται να αλλάξει όμως στο εξής, καθώς στο ελληνικό σύστημα θα μπαίνουν ολοένα και περισσότερες μονάδες αποθήκευσης. Έτσι, το έτερο μείζον ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιο ρυθμό θα συνεχίσουν να μπαίνουν φωτοβολταϊκά στο ελληνικό σύστημα και αν οι μπαταρίες θα σταθούν ικανές να απορροφήσουν όλο και πιο πολλή από την υφιστάμενη ηλιακή παραγωγή.