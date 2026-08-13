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Μακρο-οικονομία

ΥΠΑ: Στα 7 εκατ. οι επιβάτες στα 24 αεροδρόμια της – Αύξηση 5,1% στο επτάμηνο

Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο, τα 24 αεροδρόμια εξυπηρέτησαν 6.990.875 επιβάτες
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
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Ισχυρή παραμένει η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια στην Ελλάδα, με την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να καταγράφει νέα άνοδο το επτάμηνο του 2026 με σχεδόν εκατομμύρια επιβάτες.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο, τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ εξυπηρέτησαν 6.990.875 επιβάτες, έναντι 6.653.887 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 5,1%, με τη διαφορά να «μεταφράζεται» σε περίπου 337.000 επιπλέον επιβάτες μέσα σε έναν χρόνο.

Η θετική εικόνα διατηρήθηκε και τον Ιούλιο, όταν η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια αυξήθηκε κατά 3,7% σε ετήσια βάση.

Το αεροδρόμιο Ηρακλείου παρέμεινε στην κορυφή σε αριθμό ταξιδιωτών. Τον Ιούλιο διακίνησε 1.750.263 επιβάτες, έναντι 1.693.791 τον ίδιο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3%.

Σχεδόν 47 εκατ. επιβάτες σε όλη τη χώρα

Η άνοδος δεν περιορίζεται στα αεροδρόμια της ΥΠΑ. Στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας όπου πραγματοποιούνται εμπορικές πτήσεις, η επιβατική κίνηση στο επτάμηνο έφτασε τους 46.959.903 επιβάτες, από 44.749.213 πέρυσι.

Πρόκειται για αύξηση 4,9%, ή περίπου 2,21 εκατ. περισσότερους επιβάτες σε σχέση με το επτάμηνο του 2025.

Η αυξημένη αεροπορική κίνηση αποτελεί σημαντικό δείκτη για την πορεία του τουρισμού, καθώς μεταφράζεται σε μεγαλύτερη δραστηριότητα για αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, εστίαση και συνολικά την τουριστική οικονομία.

Παράλληλα, αυξημένος είναι και ο αριθμός των πτήσεων. Στα 39 αεροδρόμια πραγματοποιήθηκαν 357.925 κινήσεις αεροσκαφών στο επτάμηνο, έναντι 342.922 πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 4,4% ή περίπου 15.000 επιπλέον πτήσεις.

Η εικόνα δείχνει ότι η αεροπορική αγορά συνεχίζει να κινείται ανοδικά το 2026, με την επιβατική κίνηση να διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 5% σε επίπεδο χώρας.

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Μακρο-οικονομία
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