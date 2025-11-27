Μακρο-οικονομία

Νέα εποχή για το σύστημα επιδοτήσεων και τις πληρωμές στους αγρότες – Όλη η συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Πώς θα γίνει η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, νέοι όροι και κριτήρια για την κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στη συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ, για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές προς τους αγρότες
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στη συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ, για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές προς τους αγρότες / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Η μεταρρύθμιση του συστήματος επιδοτήσεων και των πληρωμών στους αγρότες παρουσιάστηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Το νέο σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις συνδυάζεται με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από χθες (26.11.2025), ενώ προβλέπει και τους όρους λειτουργίας του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου από το 2026.

16:10 | 27.11.2025
Πώς θα γίνει η ανταμοιβή των συνεπών αγροτών

Επεξεργαζόμαστε το πλαίσιο για την επιστροφή χρημάτων μέσω συνδεδεμένων ενισχύσεων και οικολογικών σχημάτων γιατί είναι αποδεκτές από την Κομισιόν, τόνισε ο κ. Τσιάρας

16:04 | 27.11.2025
Θα θωρακιστούν οι συνεπείς αγρότες

Η πληροφορία θα είναι άμεσα προσβάσιμη για όλους

16:03 | 27.11.2025

Θα γίνει πλήρης καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αγροτικών ακινήτων

16:02 | 27.11.2025

Έρχονται περισσότεροι ελεγχοι με νέα εργαλεία, με ανάλυση κινδύνου και με επιτόπιους ελέγχους από μικτά κλιμάκια

16:01 | 27.11.2025

Τα αιγοπρόβατα θα καταμετριούνται με tagging, με την τοποθέτηση ενός «βώλου»

15:57 | 27.11.2025
Πιτσιλής: Δημιουργείται ένας νέος σύγχρονος ψηφιακός χάρτης της χώρας

Θα διακρίνονται οι επιλέξιμες από τις μη επιλέξιμες εκτάσεις

15:51 | 27.11.2025
'Ερχεται συμπληρωματική καταβολή για πάνω 13.400 κτηνοτρόφους

Ανακούφιση με συμπληρωματική καταβολή για 13.421 κτηνοτροφους με βάσει αγορές ζωοτροφών και δείκτες παραγωγής

15:48 | 27.11.2025
Πάνω από 3,7 δισ. ευρώ θα δοθούν στους αγρότες

Από τα δηλωμένα 5 εκατ. αγροτεμάχια πάνω από 697.000 θα εξαιρεθούν της πληρωμείς για να γίνουν ενδελεχείς έλεγχοι, και πάνω από 15.000 αγροτεμάχια για προβληματικό ΚΑΕΚ

15:46 | 27.11.2025
Τσιάρας: Οι αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά

Μπαίνει τάξη στο σύστημα των πληρωμών, ανέφερε ο υπουργός.

15:44 | 27.11.2025
Πάνω από 1,7 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους

538 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν αυτές τις ημέρες και 1,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι 1,9 δισ. ευρώ έχει πληρωθεί έως τις 26.11.2025.

15:40 | 27.11.2025
Τι θα περιλαμβάνει το υβριδικό σύστημα πληρωμών

Υποχρεωτική δήλωση ΑΤΑΚ για μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις εκτάσεις που καλλιεργούνται. Ο υπολογισμός των ποσών θα γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν την παραγωγή. Καταργείται η τεχνική λύση για βοσκοτόπους που βρίσκονται μακριά από την έδρα του δικαιούχου, και ενεργοποιείται το τεκμήριο της ομορρότητας. Δίνεται το δικαίωμα ενστάσεων στους αγρότες και κτηνοτρόφους.

15:39 | 27.11.2025

Τρίτη διάσταση πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων παρά τις εσωτερικές ανακατανομές. 

15:37 | 27.11.2025

H δεύτερη διάσταση είναι ένα κοινωνικά δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων. Θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα κάθε κτηνοτρόφου. Όσοι υποβάλλον ειλικρινείς δηλώεις θα πάρουν περισσότερα από πέρυσι.

15:27 | 27.11.2025
Οι τρεις διαστάσεις της μεταρρύθμισης

Η πρώτη είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος ελέγχων και επιδοτήσεων συμβατό με τις απαιτήσεις της ΕΕ

15:17 | 27.11.2025
Χατζηδάκης: Στα 3,7 δισ. ευρώ οι φετινές επιδοτήσεις

«Δεν ήρθαμε να θριαμβολογήσουμε, αλλά να μιλήσουμε ειλικρινά και να δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία και ποσά για να γνωρίζουν οι αγρότες το νέο πλαίσιο το οποίο έχει συμφωνηθεί με την Κομισιόν».

14:51 | 27.11.2025
Live του newsit.gr από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Καλησπέρα σας από τα γραφεία του ΥΠΑΑΤ και την συνέντευξη Τύπου από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, με θέμα τη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές προς τους αγρότες.

