Νέα εποχή για το σύστημα επιδοτήσεων και τις πληρωμές στους αγρότες – Όλη η συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Η μεταρρύθμιση του συστήματος επιδοτήσεων και των πληρωμών στους αγρότες παρουσιάστηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Το νέο σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις συνδυάζεται με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από χθες (26.11.2025), ενώ προβλέπει και τους όρους λειτουργίας του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου από το 2026.
Επεξεργαζόμαστε το πλαίσιο για την επιστροφή χρημάτων μέσω συνδεδεμένων ενισχύσεων και οικολογικών σχημάτων γιατί είναι αποδεκτές από την Κομισιόν, τόνισε ο κ. Τσιάρας
Η πληροφορία θα είναι άμεσα προσβάσιμη για όλους
Θα γίνει πλήρης καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αγροτικών ακινήτων
Έρχονται περισσότεροι ελεγχοι με νέα εργαλεία, με ανάλυση κινδύνου και με επιτόπιους ελέγχους από μικτά κλιμάκια
Τα αιγοπρόβατα θα καταμετριούνται με tagging, με την τοποθέτηση ενός «βώλου»
Θα διακρίνονται οι επιλέξιμες από τις μη επιλέξιμες εκτάσεις
Ανακούφιση με συμπληρωματική καταβολή για 13.421 κτηνοτροφους με βάσει αγορές ζωοτροφών και δείκτες παραγωγής
Από τα δηλωμένα 5 εκατ. αγροτεμάχια πάνω από 697.000 θα εξαιρεθούν της πληρωμείς για να γίνουν ενδελεχείς έλεγχοι, και πάνω από 15.000 αγροτεμάχια για προβληματικό ΚΑΕΚ
Μπαίνει τάξη στο σύστημα των πληρωμών, ανέφερε ο υπουργός.
538 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν αυτές τις ημέρες και 1,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι 1,9 δισ. ευρώ έχει πληρωθεί έως τις 26.11.2025.
Υποχρεωτική δήλωση ΑΤΑΚ για μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις εκτάσεις που καλλιεργούνται. Ο υπολογισμός των ποσών θα γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν την παραγωγή. Καταργείται η τεχνική λύση για βοσκοτόπους που βρίσκονται μακριά από την έδρα του δικαιούχου, και ενεργοποιείται το τεκμήριο της ομορρότητας. Δίνεται το δικαίωμα ενστάσεων στους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Τρίτη διάσταση πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων παρά τις εσωτερικές ανακατανομές.
H δεύτερη διάσταση είναι ένα κοινωνικά δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων. Θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα κάθε κτηνοτρόφου. Όσοι υποβάλλον ειλικρινείς δηλώεις θα πάρουν περισσότερα από πέρυσι.
Η πρώτη είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος ελέγχων και επιδοτήσεων συμβατό με τις απαιτήσεις της ΕΕ
«Δεν ήρθαμε να θριαμβολογήσουμε, αλλά να μιλήσουμε ειλικρινά και να δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία και ποσά για να γνωρίζουν οι αγρότες το νέο πλαίσιο το οποίο έχει συμφωνηθεί με την Κομισιόν».
Καλησπέρα σας από τα γραφεία του ΥΠΑΑΤ και την συνέντευξη Τύπου από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, με θέμα τη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές προς τους αγρότες.