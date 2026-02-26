Νέους κανόνες για τις ρευματοκλοπές προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ – Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι και ποιες οι συνέπειες για τους παραβάτες

Να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις ρευματοκλοπές επιδιώκει ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω του νέου Κώδικα Δικτύου που εισηγήθηκε στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας.

Η αναθεώρηση του Κώδικα έρχεται ως συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν προ διετίας για την αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά τις ρευματοκλοπές. Παράλληλα, οι μεταρρυθμίσεις που ζητά ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει πρώτα να λάβουν το πράσινο φως της Αρχής προτού εφαρμοστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να τονίσουμε αρχικά ότι στο νέο Κώδικα αναφέρεται ρητά ότι κόβεται το ρεύμα στον χρήστη στην περίπτωση που διαπιστωθεί ρευματοκλοπή.

Παράλληλα, όταν αντικαθίσταται ένας παλιός μετρητής με έξυπνο μετρητή, ο ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρά σε εργαστηριακό έλεγχο του παλιού ρολογιού.

Όταν συνεργείο του διαχειριστή πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο, θα γίνεται ενημέρωση του χρήστη και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να βρεθεί, τότε η αυτοψία θα διεξάγεται απουσία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τυχόν ευρήματα ρευματοκλοπής φωτογραφίζονται με καταγραφή της τοποθεσίας, της ημερομηνίας και της ώρας και οι φωτογραφίες φυλάσσονται σε ψηφιακή πλατφόρμα μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον χρήστη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Μια ακόμη σημαντική διαφορά είναι ότι ο χρήστης υποχρεούται να τακτοποιήσει την οφειλή για ρευματοκλοπή, εξοφλώντας ολοσχερώς το ποσό ή ρυθμίζοντάς το σε δόσεις εντός 26 εργάσιμων ημερών, από 260 που ίσχυε προηγουμένως.

Τέλος, μέχρι την εξόφληση της οφειλής ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να περιορίζει τον χρήση ως προς την πρόσβαση στο δίκτυο μέσω άλλης παροχής, αλλά και την διαδοχή χρηστών στην εν λόγω παροχή υπό τον ίδιο ή διαφορετικό προμηθευτή.