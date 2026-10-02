Ο Στουρνάρας ζητά δημοσιονομική σύνεση στην ενεργειακή κρίση και μέτρα για τους ευάλωτους

Ο Γιάννης Στουρνάρας, επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) αναγνώρισε ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός πλήττουν σε μεγάλο βαθμό νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά η χώρα θα πρέπει να κινηθεί με δημοσιονομική σύνεση εν μέσω ενεργειακής κρίσης και να προστατεύσει τους οικονομικά πιο ευάλωτους.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε ότι οι χώρες της Ευρωζώνης προσπαθούν να προστατέψουν επιχειρήσεις και πολίτες από την ενεργειακή κρίση, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να γίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχουν όρια για τα μέτρα ελάφρυνσης.

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Μιλώντας στο κανάλι της Βουλής, ο κεντρικός τραπεζίτης επισήμανε πως οι δυσκολίες που περνούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν αγνοούνται, αλλά κάλεσε τον κόσμο να σκεφτεί τις αυξημένες δυσκολίες σε περίπτωση που εφαρμόζονταν μέτρα ελάφρυνσης χωρίς όριο και στάθηκε ιδιαίτερα στους οικονομικά ευάλωτους.

«Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις ανάγκες του κόσμου, κυρίως των ευάλωτων συμπολιτών μας, αλλά κυρίως και τις δυνατότητες, τις δημοσιονομικές της οικονομίας. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια χρεοκόπησε, θα έλεγα. Δεν χρεοκόπησε τυπικά, διότι ήρθαν από κάτω και μας βάλανε ένα δίχτυ ασφαλείας οι εταίροι μας, κυρίως στην ευρωζώνη, μας δώσανε δάνεια.

Έτσι δεν χρεοκοπήσαμε επί της ουσίας τυπικά. Δηλαδή η χρεοκοπία κράτησε μερικά 24ωρα, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να υποπέσουμε στο σφάλμα που είχαμε υποπέσει τότε. Γιατί εμείς, δημοσιονομικά, έχουμε βεβαρημένο παρελθόν, είπε.

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Η σημασία των αναβαθμίσεων

Ο Γιάννης Στουρνάρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης, τονίζοντας πως αυτό «μεταφράζεται» σε μειωμένα επιτόκια, ενώ έδωσε και παράδειγμα για τη διαφορά επιτοκίων.

«Η αναβάθμιση σημαίνει μειωμένα επιτόκια. Δηλαδή, για να πάρετε την εικόνα, αυτά που συγκρίνονται πάντα είναι τα επιτόκια της κάθε χώρας με το επιτόκιο βάσης. Το επιτόκιο βάσης είναι το γερμανικό. Άρα, λοιπόν, η διαφορά λέγεται spread, η διαφορά των επιτοκίων.



Αυτήν τη στιγμή μόνο από την άνοδο σε επενδυτική βαθμίδα, η μείωση του spread από το γερμανικό πλησιάζει τη μία εκατοστιαία μονάδα, 1% θα λέγαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι για υπολογίστε λίγο, 1% πάνω σε ένα χρέος 340 δισεκατομμύρια. Για κοιτάξτε πόσο σημαντικό νούμερο είναι. 3,4 δισ».

«Είμαστε καλύτερα από το παρελθόν»

Σύμφωνα με τον κεντρικό τραπεζίτη, η ενεργειακή κρίση θα χτυπήσει κάθε χώρα, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε καλύτερη θέση σε σχέση με το παρελθόν.

Υπογράμμισε ότι η χώρα είχε δανειστεί με πολύ ευνοϊκούς όρους κατά την περίοδο των μνημονίων και αυτό θα είναι κάτι που πρέπει να διαφυλάξουν οι πολίτες ως δώρο προς τις επόμενες γενιές.

«Όταν υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, καμία χώρα δεν μπορεί να πει ότι θα βγει αλώβητη από αυτήν τη μεγάλη κρίση. Όμως είμαστε καλύτερα από το παρελθόν, σαφώς, διότι αυτήν τη στιγμή έχουμε αναβαθμίσεις, έχουμε λύσει το πρόβλημα του δημοσίου χρέους με την τεράστια βοήθεια που έχουμε λάβει με πολύ χαμηλά επιτόκια, που σημειώστε είναι η μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που έχει λάβει ποτέ χώρα.

Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο, τουλάχιστον όσο διαβάζω οικονομική ιστορία, που να έχει λάβει τόσο μεγάλη οικονομική βοήθεια με τόσο ευνοϊκούς οικονομικούς όρους. Αυτό όμως πρέπει να το προσέξουμε ως κόρη οφθαλμού. Δεν ήταν δώρο σε εμάς, ήταν δώρο στα παιδιά μας, ήταν δώρο στα εγγόνια μας, ήταν δώρο στα δισέγγονά μας. Έχουμε υποχρέωση στις μέλλουσες γενιές. Αυτό το τεράστιο δώρο που λάβαμε με τις θυσίες μας, γιατί οι δικές μας θυσίες ήταν αυτές. Αυτό που λέμε η λιτότητα που έφερε από την άλλη πλευρά αυτήν την τεράστια μεταφορά δανειακών πόρων στην Ελλάδα.

Αιχμές για κράτη – μέλη

Ο Γιάννης Στουρνάρας εκτίμησε πως το άτομο που θα αντικαταστήσει την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν πρόκειται να φέρει δραστικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης και θα διατηρήσει τον στόχο για πληθωρισμό στο 2%, ενώ ανέφερε ότι οι αλλαγές που είχαν ζητήσει παλιότεροι πρόεδροι όπως ο Ντράγκι και ο Λέτα δεν εφαρμόζονται λόγω της έμμεσης άρνησης των κρατών – μελών της Ευρωζώνης.

«Άρα λοιπόν αυτήν τη στιγμή, αν υπάρχει εμπόδιο στο να υλοποιηθούν όλα αυτά που λέει ο Draghi και ο Letta, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τα κάνει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να τα κάνει. Είναι αντιτιθέμενα συμφέροντα, ίσως θα έλεγα στενά ιδωμένα, διότι αυτές οι δύο εκθέσεις, αν εφαρμοστούν, θα είναι, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, θα είναι αμοιβαίως επωφελείς για όλους μας. Θα είναι win-win.

Το να κάθεται ο καθένας και να οχυρώνεται πίσω από τα δικά του κακώς εννοούμενα μικροσυμφέροντα, δεν είναι καλό. Εμποδίζουμε την Ευρώπη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πολλοί μεγάλοι ηγέτες επέτρεψαν τη μεταφορά νομισματικής δύναμης από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φτιάξαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μεταφορά οικονομικής δύναμης, από τις εθνικές πρωτεύουσες στη Φρανκφούρτη. Έκανε κακό; Έκανε πάρα πολύ καλό. Καλά, σε εμάς δεν το κουβεντιάζω.

Κάθετα αντίθετος με τα κρυπτονομίσματα

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΤτΕ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση τα κρυπτονομίσματα, επισημαίνοντας πως είναι εργαλεία κερδοσκοπίας, αλλά ένας από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας τους.

«Είναι βλαβερά διότι δεν εξυπηρετούν τίποτα. Είναι εργαλεία κερδοσκοπίας για μένα. Δεν εξυπηρετούν απολύτως τίποτα. Οι κεντρικές τράπεζες όμως πήραμε την τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων, που είναι πολύ χρήσιμη τεχνολογία, αυτό που λέμε η τεχνολογία του κατανεμημένου λογισμικού, το DLT και το tokenization, αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν έχω βρει ακόμα την ελληνική λέξη, που σημαίνει να βάλουμε σε μια πλατφόρμα προγραμματική τα πάντα και το χρήμα και τα ομόλογα και τις καταθέσεις και όλα αυτά να εκκαθαρίζονται με χρήμα κεντρικής τράπεζας, με τη διαδικασία DLT όμως.

Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων για να βελτιώσουμε και να ενδυναμώσουμε τον ρόλο του χρήματος της κεντρικής τράπεζας»