O τουρισμός σε αναβρασμό: «Πάγωσε» η αγορά από το σοκ του πολέμου – Το κρίσιμο τεστ για την Ελλάδα

Σε «αναμμένα κάρβουνα» είναι οι επιχειρηματίες της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα, καθώς μπορεί να μην έχουμε κάποιο κύμα ακυρώσεων όπως π.χ. στο Ντουμπάι, που είναι στην καρδιά του πολεμικού μετώπου στη Μέση Ανατολή, αλλά ήδη η κλιμακούμενη ένταση μεταφράζεται σε ανησυχία για τον τουρισμό.

Ο φόβος των επιχειρηματιών του τουρισμού πηγάζει από τυχόν επιπτώσεις στα πακέτα των καλοκαιρινών διακοπών λόγω αφενός της αύξησης του κόστους σε αεροπορικά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, υπηρεσίες και αφετέρου του φόβου των τουριστών για αποδράσεις κοντά στην εμπόλεμη ζώνη.

Στην Κρήτη πάντως, που φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως για ψυχολογικούς λόγους λόγω μεγαλύτερης εγγύτητας, οι ξενοδόχοι εντοπίζουν προκλήσεις σε άλλους τομείς και όχι τόσο στο γεωπολιτικό περιβάλλον αναφέροντας ως παράδειγμα το οδικό δίκτυο.

Ξενοδόχοι σε όλη την Ελλάδα, σε νησιά και στην ηπειρωτική χώρα, μελετούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ενώ συζήτηση γίνεται και για το σενάριο η χώρα να είναι μεταξύ αυτών που πιθανόν θα επωφεληθούν από την κρίση.

Για την ώρα όμως τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο οι αγορές είναι «παγωμένες» και είναι νωρίς για εκτιμήσεις, όπως τονίζουν στελέχη εντός και εκτός συνόρων. Αυτό αποτυπώνεται και στις επαφές που έγιναν στις πρόσφατες διεθνείς εκθέσεις για τον κλάδο, όπως ενδεικτικά η Confex στα τέλη Φεβρουαρίου στο Λονδίνο και η ITB 3-5 Μαρτίου στο Βερολίνο.

Σταθερή η ροή κρατήσεων από το εξωτερικό

Μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται ακυρώσεις στα οργανωμένα ταξίδια στην Ελλάδα, πέραν των περιπτώσεων στις οποίες οι ταξιδιώτες δεν μπορούν πρακτικά να φτάσουν στον προορισμό τους. Η ροή των κρατήσεων από το εξωτερικό παραμένει μέχρι στιγμής φυσιολογική για την εποχή, ενώ η κινητικότητα αναμένεται να αποτυπωθεί καθαρότερα κατά την περίοδο του καθολικού Πάσχα, μετά την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, όταν παραδοσιακά ενισχύεται η ζήτηση από βασικές αγορές τροφοδότησης του ελληνικού τουρισμού, όπως η Ευρώπη, η Αμερική και άλλες διεθνείς αγορές.

Σε αυτή τη συγκυρία «οι αγορές είναι παγωμένες, χωρίς όμως να έχει διαμορφωθεί εικόνα ανατροπής των τουριστικών ροών προς την χώρα και ως εκ τούτου δεν μπορεί κανείς να κάνει εκτιμήσεις σχετικά με το πότε θα τελειώσει η διαταραχή, αν και πως θα επηρεάσει το ταξίδι», όπως εξηγεί στο NewsIt ο Λύσανδρος Τσιλίδης, επικεφαλής της FedHATTA (Ομοσπονδία Συνδέσμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος). Επαναλαμβάνει ότι όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες διεθνείς κρίσεις, η ελληνική τουριστική αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις με ψυχραιμία ενεργοποιώντας τα δικά της δίκτυα επικοινωνίας και συνεργασίας με τις αγορές από τις οποίες τροφοδοτείται.

Προς το παρόν θεωρείται πρόωρη η προσπάθεια αποτίμησης των οποίων συνεπειών του πολέμου στον ελληνικό τουρισμό. Αυτό τόνισε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννη Χατζής, μιλώντας σήμερα (9.3.2026) στο περιθώριο του 9ου περιφερειακού συνεδρίου της ΠΟΞ στην Καβάλα. Όπως είπε μεταξύ άλλων, τις πρώτες δύο με τρεις μέρες του πολέμου είχε καταγραφεί αύξηση των κρατήσεων, ωστόσο εν συνέχεια υπήρξε ένα σχετικό «πάγωμα», γεγονός που δημιουργεί ένα σκηνικό ασάφειας για την εξέλιξη των πραγμάτων.

Οι επιχειρηματίες μιλούν για μια νέα κρίση που είναι άγνωστο πώς θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς όπως σημειώνει η Μάνια Αμπατζή, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου, το σοκ δεν είναι όπως με την πανδημία που «πάγωσε» η αγορά μέσα σε λίγα 24ωρα.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες παρακολουθούν τις καταιγιστικές εξελίξεις, χωρίς να είναι προς το παρόν σε θέση να προβλέψουν πως θα εξελιχθεί η σεζόν. Το 2026 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές και πρόβλεψη να επαναλάβει τις επιδόσεις ρεκόρ του 2025 ενώ προηγήθηκε μια καλή αποκριάτικη σεζόν, ειδικά για τις πόλεις με παράδοση στις εορταστικές εκδηλώσεις της Αποκριάς όπως η Πάτρα, Ξάνθη και το Ρέθυμνο.

Η τουριστική σεζόν έχει μόλις ανοίξει

Μετράμε ήδη 10 ημέρες πολέμου και προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεσες επιπτώσεις του πολέμου στην τοπική αγορά, για την οποία η τουριστική σεζόν έχει μόλις ανοίξει. Το πρώτο τεστ είναι η Πασχαλινή περίοδος που βρίσκεται προ των πυλών. Για την ώρα η ζήτηση που καταγράφεται είναι η συνήθης, όπως αναφέρουν στο NewsIt επιχειρηματίες, που δηλώνουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Καθώς όμως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και ο πόλεμος μαίνεται χωρίς ορατό τέλος υπάρχουν ανησυχίες για το πώς αυτές οι συνθήκες θα μπορούσαν να εισάγουν κινδύνους για τον τουρισμό στη χώρα μας- έναν κλάδο που εισφέρει στην οικονομία περίπου 24 δισ. ευρώ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ για τα τουριστικά έσοδα.

Οι ξενοδόχοι ελπίζουν να δοθεί σύντομα ένα τέλος στην αναταραχή που έχει αλλάξει άρδην τα δεδομένα για όλες τις Μεσογειακές χώρες, και πέραν όσων εμπλέκονται στον πόλεμο.