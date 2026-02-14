Οι επαφές Παπασταύρου στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου

Σημαντικές επαφές είχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου σε μία εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ημέρα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου ο Σταύρος Παπασταύρου είχε σημαντικές επαφές με την Υπουργό Οικονομικών και Ενέργειας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Jarred Agen.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σταύρος Ν. Παπασταύρου – Stavros Papastavrou (@stavrospapastavrou_)

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ουκρανίας. Ο υπουργός του ΥΠΕΝ τόνισε: «Κρατώ τα καλά λόγια του Jarred για την εθνική επιλογή της χώρας μας να αποτελέσει μια εναλλακτική ενεργειακή διαδρομή μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Πλέον, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην κατεύθυνση της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας του. Επόμενος σταθμός η Ουάσιγκτον στις 25 Φεβρουαρίου».

Εντωμεταξύ στις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο συνέδριο P-TEC αναφέρθηκε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κατά την τοποθέτηση του στο πάνελ για την γεωπολιτική της ενέργειας στην Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Χαρακτήρισε την ενέργεια ως «εργαλείο επίτευξης της ειρήνης στην Ουκρανία», δίνοντας ως παράδειγμα τον Κάθετο Διάδρομο και τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αυτού ως μέρος της ατζέντας ενεργειακής κυριαρχίας των ΗΠΑ.