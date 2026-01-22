Οι παγκόσμιες δαπάνες για AI θα ξεπεράσουν τα $2,5 τρισ. το 2026

Το 2026 σηματοδοτεί μια καθοριστική καμπή για AI, καθώς οι επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τη λογική του πειραματισμού και μπαίνουν σε ένα πιο απαιτητικό στάδιο αξιολόγησης. Οι παγκόσμιες δαπάνες για AI αναμένεται να φτάσουν τα $2,52 τρισ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 44%.

Το μέγεθος αυτό αντανακλά σε μια στρατηγική στροφή: οι επιχειρήσεις επενδύουν λιγότερο σε «υποσχέσεις» και περισσότερο σε υποδομές, συστήματα και λύσεις, που μπορούν να αποδείξουν απόδοση επένδυσης. Σύμφωνα με την Gartner, η AI δεν κρίνεται πλέον από το τι μπορεί θεωρητικά να κάνει, αλλά από το τι μπορεί να παραδώσει στην πράξη.

Η εκτίμηση για μέγεθος αγοράς $2,52 τρισ. το 2026 προκύπτει από μια αγορά, που – ήδη το 2025 – αποτιμάται στα $1,76 τρισ. και αναμένεται να εκτιναχθεί στα $3,34 τρισ. το 2027. Η ανοδική πορεία είναι σαφής, αλλά εξίσου σαφής είναι και η ανακατανομή των πόρων στο εσωτερικό της αγοράς.

Ο μεγαλύτερος όγκος δαπανών κατευθύνεται στην AI υποδομή. Το 2026, οι σχετικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα $1,37 τρισ., από $964,9 δισ. το 2025. Πρόκειται για αύξηση, που συνδέεται άμεσα με την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών «θεμελίων» για την AI.

Υπηρεσίες και λογισμικό: Σταθερή άνοδος

Οι AI υπηρεσίες παραμένουν ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας, με δαπάνες $588,6 δισ. το 2026, από $439,4 δισ. το 2025. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη για εξειδικευμένη υποστήριξη, ενσωμάτωση και βελτιστοποίηση λύσεων AI.

Παράλληλα, το AI λογισμικό καταγράφει θεαματική άνοδο, από $283,1 δισ. το 2025 σε $452,5 δισ. το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν σε εφαρμογές με άμεση επιχειρησιακή αξία.