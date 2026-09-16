Πιερρακάκης: Έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες για να έχουμε επιλογές στα δύσκολα

Την εκτίμηση του για το ότι η ελληνική οικονομία είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αναπάντεχες και μεγάλες δυσκολίες, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, που τόνισε ότι η Ελλάδα ζητά πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα κύματα ακρίβειας που πλήττουν τους πολίτες.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Κυριάκος Πιεερακάκης μίλησε για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τον επερχόμενο χειμώνα με την ακρίβεια δεδομένη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξετάζονται πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης για τις τιμές των καυσίμων, από τη στιγμή που η Ελλάδα συνεχίζει να ακολουθεί τον δρόμο της δημοσιονομικής σταθερότητας.

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«Οι αντοχές της οικονομίας έχουν αξία όταν γίνονται αντοχές της κοινωνίας. Γι’ αυτό έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες, για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Οι διεθνείς κρίσεις δεν είναι στο χέρι μας. Το πώς απαντάμε σε αυτές, όμως, είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά».

Ερωτηθείς για το ποιες ακριβώς είναι αυτές οι εφεδρείες της ελληνικής οικονομίας, αρκέστηκε να απαντήσει πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι στη δεινή θέση άλλων χωρών που είναι αντιμέτωπες με μεγάλα ελλείματα.

Για μια ακόμη φορά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για την ανάγκη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στα κύματα ακρίβειας και τις λεπτές ισορροπίες που επικρατούν σε παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο.

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Σχετικά με το είδος των μέτρων που θα μπορούσε να εφαρμοστεί πανευρωπαϊκά, τόνισε πως «η Ευρώπη, συνολικότερα, θα θέσει αυτά τα ζητήματα στο επίπεδο των υπουργών Οικονομικών για να δούμε το βέλτιστο τρόπο για να ανταποκριθούμε σε αυτά. Εκ των πραγμάτων, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα».

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της τιμής των καυσίμων, που προβληματίζει όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, άφησε ανοικτό το παράθυρο για νέα μέτρα αν χρειαστεί.

Σε ερώτηση για τα μέτρα ελάφρυνσης ύψους 2,2 δισ. ευρώ που προανήγγειλε προ ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, ανέφερε πως «ο κόσμος εκτιμά τους σοβαρούς ανθρώπους που παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις και κρατάνε πολύ σταθερά το χέρι στο τιμόνι» και επισήμανε ότι «είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μπορεί ο κόσμος να κάνει προγραμματισμό και να ξέρει έτσι, πως ότι βγαίνει από το στόμα σου, το εννοείς».

Ο Κυριάκος Πιερραάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι υπάρχει «μια πάρα πολύ ισχυρή ζήτηση – δεν ξέρω ακόμα για τις επενδύσεις στον χώρο – ενδεχομένως αυτή η υπερβολική ιδιωτική ζήτηση να επιδρά στις αγορές ομολόγων»

Παράλληλα, σχολίασε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας «που αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο» και δήλωσε προβληματισμένοςαπό τη νευρικότητα που παρατηρείται στην αγορά ομολόγων

«Και σε ό,τι αφορά ειδικά τη χώρα μας, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό το πολύ ακριβό μάθημα το έχουμε μεταβολίσει και μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον αισιόδοξα, παρά τα πολλαπλά προβλήματα, τα οποία αναδύονται σε διεθνές επίπεδο και κατατάσσονται ως εξωγενή. Και προσπαθούμε να είμαστε σε κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα, δίπλα σε κάθε πολίτη», είπε