Οι πρόωρες αποπληρωμές του ελληνικού χρέους θα φτάσουν τα 13 δισ. ευρώ φέτος, σύμφωνα με το Bloomberg

Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει περίπου 13 δισ. ευρώ χρέους νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το 2026, καθώς επιδιώκει να μειώσει το υπόλοιπο των δανείων της κάτω από αυτά της Ιταλίας μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Οι αποπληρωμές θα περιλαμβάνουν δάνεια ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και ένα ομόλογο ύψους 2,2 δισ. ευρώ που λήγει το 2027, δήλωσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς δεν υπάρχει ακόμη τελική απόφαση.

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Η Ελλάδα θα πληρώσει επίσης 1,2 δισ. ευρώ από το απόθεμά της σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η ώθηση αυτή έρχεται μετά από παρόμοιες κινήσεις στο παρελθόν, με την κυβέρνηση της Αθήνας να κεφαλαιοποιεί τα σημαντικά πλεονάσματα του προϋπολογισμού και την υψηλή υπερβάλλουσα ρευστότητα. Η χώρα αποπλήρωσε δάνεια ύψους 6,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, μια κίνηση που βοήθησε να μειωθούν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της κάτω από εκείνες της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με ώθηση από μια οικονομία που ξεπερνά πολλές από τις ευρωπαϊκές, η Ελλάδα αναμένεται να ξεπεράσει τους δημοσιονομικούς στόχους για άλλη μια φορά φέτος. Το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο εξαιρεί τις πληρωμές τόκων, αναμένεται να ξεπεράσει ξανά τον στόχο.

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Αυτό θα δώσει στην κυβέρνηση κάποιο περιθώριο στις δαπάνες και θα επιτρέψει μια ταχύτερη μείωση του δανεισμού. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας θα μειωθεί στο 137% φέτος, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), που είχε προβλέψει προηγουμένως 138,2%.

Αυτό αφήνει την Ιταλία στη θέση της πιο χρεωμένης χώρας της Ευρώπης σε λίγους μόνο μήνες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της κυβέρνησής του στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, και αναμένεται επίσης να αποκαλύψει ένα σχέδιο για τη χώρα με ορίζοντα το 2030, πριν από τις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τα μέσα του 2027.

Εξαγγελίες για νέα μέτρα

Εφόσον ο προϋπολογισμός ξεπεράσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα φέτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να ανακοινώσει περαιτέρω μέτρα ανακούφισης για τους αυτοαπασχολούμενους και άλλες κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με πηγές, αν και το τελικό σχέδιο τελεί υπό διαμόρφωση.

Οποιαδήποτε απόφαση θα είναι σύμφωνη με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζεται αρμοδίως, καθώς η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να μην διακινδυνεύσει την αξιοπιστία που έχει χτίσει με την ανοικοδόμηση των οικονομικών της Ελλάδας μετά τη δεκαετή κρίση χρέους της.

Οι πρόωρες αποπληρωμές μειώνουν τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, πράγμα που σημαίνει ότι η στρατηγική χρηματοδότησης για το 2027 θα είναι παρόμοια με την φετινή, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg που προσθέτει στο σχετικό δημοσίευμα ότι τα ταμειακά αποθέματα της Ελλάδας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026.