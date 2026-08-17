Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Υπέρβαση 256 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,725 δισ. ευρώ, σε ταμειακούς όρους, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,417 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 7,939 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025, ανακοίνωσε για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημειώνοντας ότι σε συγκρίσιμη βάση σημειώνεται υπέρβαση των στόχων κατά 256 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξαιρώντας 510 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ και 406 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ποσό 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 256 εκατ. ευρώ.

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Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Σημειώνεται ότι στα έσοδα του Ιανουαρίου καταγράφονται τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45,207 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,975 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ωστόσο, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης, είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο ποσού ύψους 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εκ του οποίου 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ το υπόλοιπο 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθεί εντός του τρέχοντος έτους. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,349 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

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Τα έσοδα από φόρους

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 42,916 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν:

(α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε, και

(β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Αν εξαιρεθούν αυτά τα ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 42,475 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,112 δισ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,971 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 494 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, κυρίως εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,167 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 457 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.