ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες πληρωμές 28,78 εκατ. ευρώ σε 15.309 αγρότες

Συνεχίζονται οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους δικαιούχους αγρότες, σε δικαιούχους για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Συγκεκριμένα, χθες (10.12.25) ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε νέες πληρωμές καταθέτοντας συνολικά 28,78 εκατ. ευρώ σε 15.309 αγρότες.

Συγκεκριμένα:

Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024: 23,63 εκατ. ευρώ σε 15.162 δικαιούχους.

Υπόλοιπες κατηγορίες: 5,15 εκατ. ευρώ σε 147 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (8.12.25) είχαν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές για το Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους).

Συνολικά, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται μετά από ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε ευρώ φτάνει στους πραγματικά δικαιούχους.