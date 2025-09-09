Πακέτο δημόσιων επενδύσεων ύψους 16,7 δισ. ευρώ – Όλα τα νέα εργαλεία στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που τίθενται σε εφαρμογή παρουσίασε χθες (8.9.2025) σε συνέντευξη Τύπου ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογραμμίζοντας ότι «η ανάπτυξη της οικονομίας είναι αυτή που φέρνει το μέρισμα, που μοιράζεται στην κοινωνία». Όπως σημείωσε, η οικονομία χρειάζεται συνεχή στήριξη, με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να αποτελεί το βασικό εργαλείο σε αυτήν την κατεύθυνση.

Για το 2026, το ύψος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα διαμορφωθεί στα 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 14,6 δισεκατομμυρίων το 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,1 δισεκατομμύρια ή 16,4%. Σε σύγκριση με το 2019, όταν το ΠΔΕ ανερχόταν σε μόλις 5,4 δισεκατομμύρια, η αύξηση ξεπερνά το 210%. Πρόκειται, σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, για ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα που προκύπτει από την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξέλιξη του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα 21,3 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις εκταμιεύσεις σε σχέση με το ΑΕΠ της. Όπως τόνισε, αναμένονται ακόμη 2,1 δισεκατομμύρια από το 6ο αίτημα που έχει ήδη λάβει προκαταρκτική έγκριση, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 23,4 δισεκατομμύρια. Τον Νοέμβριο θα κατατεθεί το 7ο αίτημα ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων, ενώ συμπληρωματικά θα υποβληθούν τα αιτήματα για τα δανειακά σκέλη του 6ου και του 7ου, ύψους 2,1 και 1,8 δισεκατομμυρίων αντίστοιχα.

Ο στόχος για το 2025 είναι υψηλός, καθώς προβλέπεται απορρόφηση 4,9 δισεκατομμυρίων, από τα οποία ήδη έχουν φτάσει στην οικονομία τα 2,1 δισεκατομμύρια. Για το υπόλοιπο του έτους αναμένονται ακόμη 2,8 δισεκατομμύρια, ενώ το 2026 η απορρόφηση θα ανέλθει σε 7,2 δισεκατομμύρια. Όπως διευκρίνισε, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν καταληκτική ημερομηνία τον Σεπτέμβριο του 2026, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Παράλληλα, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα θα απορροφήσουν 6,2 δισεκατομμύρια την ίδια χρονιά.

Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει εστιάσει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών, προκειμένου να μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας, με δράσεις ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για τομείς όπου το εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει αδυναμίες, καθώς και πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ύψους 70 εκατομμυρίων. Ταυτόχρονα, προχωρά και η υποστήριξη της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσα από την κατηγοριοποίηση STEP.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, το οποίο, όπως είπε, έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Μέσω αυτού έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις, με το 75% να απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και το 80% να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο) μικρότερο των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, οι πόροι που έχουν κινητοποιηθεί φτάνουν τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, με σημαντικό μέρος να προέρχεται από επιδοτήσεις επιτοκίων και κρατικές εγγυήσεις, δεδομένου ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, λειτουργεί το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με προϋπολογισμό 170 εκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus που στηρίζει επιχειρήσεις του αναπτυξιακού νόμου, καθώς και το Patent Fund που στοχεύει στη χρηματοδότηση νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, προστίθενται 300 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία αναμένεται να μοχλεύσουν επιπλέον 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια.

Ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε επίσης νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ που θα κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις της Άμυνας και της Υγείας, τονίζοντας ότι πρόκειται για κατηγορίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά αυξημένη εστίαση. Ειδική μνεία έκανε και στο Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων, ύψους 50 εκατομμυρίων, το οποίο θα στηρίξει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες θεραπείες, στο πλαίσιο του επενδυτικού clawback που ανέρχεται συνολικά σε 350 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πεδίο του στεγαστικού, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι, παρότι το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό, η κυβέρνηση έχει στρέψει την προσοχή της στο ζήτημα και έχει λάβει σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, υπενθύμισε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 34%, την κατάργηση του φόρου γονικών παροχών, την εξαετή αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, αλλά και την αυστηροποίηση των κριτηρίων για τη Golden Visa. Τόνισε ότι μέσα από τα προγράμματα «Σπίτι Μου» και «Σπίτι Μου ΙΙ» χιλιάδες νέοι έχουν ήδη αποκτήσει τη δυνατότητα να στεγαστούν, με περίπου 9.700 συμπολίτες μας να έχουν ήδη «κλειδώσει» κατοικία, καλύπτοντας το 60% του προϋπολογισμού.

Ο Υπουργός στάθηκε επίσης στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για την αξιοποίηση κενών κατοικιών, αλλά και στη φορολογική πολιτική που ενισχύει την προσφορά στέγης, όπως η επιβολή τέλους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, η καθιέρωση ενδιάμεσου συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ, καθώς και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Όπως είπε, το μέτρο αυτό αφορά περίπου δύο εκατομμύρια πολίτες σε 12.720 οικισμούς.

Παράλληλα, προχωρά η πολιτική της κοινωνικής αντιπαροχής, με διάθεση ακινήτων του Δημοσίου σε ευάλωτους πολίτες για φθηνή κατοικία. Οι πρώτες ανακοινώσεις αφορούν 2.000 κατοικίες, εκ των οποίων το 25% θα διατεθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το υπόλοιπο στην κοινωνία.

Κλείνοντας, ο Νίκος Παπαθανάσης τόνισε ότι η Ελλάδα αλλάζει και η ανάπτυξη μετατρέπεται σε κοινωνικό μέρισμα. «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, με σωστή δημοσιονομική διαχείριση και ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.