Πάνω από 100 ημέρες αποθεμάτων πετρελαίου διαθέτει η Ελλάδα – Τί δείχνει η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη

Τα τέταρτα υψηλότερα αποθέματα πετρελαίου στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν το μήνα Ιούλιο.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Ελλάδας, τα αποθέματα πετρελαίου είναι ικανά να καλύψουν τη ζήτηση πλήρως για 101 ημέρες. Μοναδικές χώρες που έχουν μεγαλύτερη κάλυψη είναι οι Φινλανδία (178 ημέρες), το Βέλγιο (110 ημέρες) και η Σουηδία (108 ημέρες).

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Η Ελλάδα δεν άντλησε σημαντικές ποσότητες από τα «έτοιμα» όλους τους προηγούμενους μήνες και έτσι κατέληξε να έχει σήμερα περισσότερες από ότι στις αρχές του έτους, όταν ανέρχονταν σε 95 ημέρες. Ως εκ τούτου, προκύπτει μια ομαλή εικόνα αναφορικά με τον εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς.

Προσέχει για να έχει η Ε.Ε.

Το θέμα των αποθεμάτων τέθηκε την Τρίτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς συνεδρίασε η ειδική ομάδα συντονισμού.

Όπως τονίστηκε, υπάρχει στενότητα στα εμπορικά αποθέματα καυσίμων στον κόμβο Άμστερνταμ-Ρότερνταμ-Αμβέρσας, καθώς βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Πάντως, η εικόνα είναι σταθερή τις τελευταίες εβδομάδες και δεν εκφράζεται ανησυχία.

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Στην περίπτωση των στρατηγικών αποθεμάτων, η στάθμη είναι υψηλή και υπάρχει διαθεσιμότητα αν κριθεί απαραίτητο να γίνουν νέες αντλήσεις, επισήμανε η Κομισιόν.

Στο μεταξύ, πιέσεις ασκούν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη ώστε να προχωρήσει σε μεγαλύτερες αντλήσεις από τα αποθέματα αργού και καυσίμων που διαθέτει. Είναι γεγονός ότι η Ε.Ε. εκμεταλλεύτηκε πολύ λιγότερο από άλλες περιοχές τις συγκεκριμένες ποσότητες, πράγμα που σήμερα αποτελεί πλεονέκτημα: Τη στιγμή που τα στρατηγικά αποθέματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί στις ΗΠΑ, η Ένωση εξακολουθεί να διατηρεί υγιείς άμυνες απέναντι στην κρίση.

Μάλιστα, ο επίτροπος ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχει βιασύνη να γίνει νέα άντληση στο άμεσο μέλλον και είναι καλύτερα να μείνει πετρέλαιο στην άκρη. Πρόκειται για μια τοποθέτηση που, αν μη τι άλλο, μαρτυρά και την πεποίθηση της Κομισιόν ότι η κρίση θα έχει μεγάλη διάρκεια.