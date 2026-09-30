Θεοδωρικάκος: Η πιο σοβαρή κοινωνική πολιτική είναι οι δουλειές και οι καλύτεροι μισθοί

Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις συνέπειες της διεθνούς κρίσης, στάθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας πως εν μέσω ενεργειακής κρίσης είναι κρίσιμο να γίνει το καλύτερο δυνατό για το πετρέλαιο θέρμανσης που χρησιμοποιούν οι ελληνικές οικογένειες.

Μιλώντας στο MEGANews Radio 104,6 για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο δύο εβδομάδων και επισήμανε πως «μας ενδιαφέρει να στηριχθεί κάθε ελληνική οικογένεια, ιδιαίτερα στις περιοχές της περιφέρειας και στις πιο ορεινές περιοχές, όπου ο κόσμος έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

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Ο υπουργός Ανάπτυξης έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα μέτρα ελάφρυνσης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και τις κινήσεις της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας ότι «και οι 120 δόσεις και η επιδότηση των 20 λεπτών στο diesel και η επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κρίσιμες παρεμβάσεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που να μπορεί να διαφωνήσει με αυτές. Πρέπει όλοι να τις υποστηρίξουμε γιατί είναι σωστές για τη χώρα».

Αναφερόμενος στην «επιστροφή» των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ για την στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κομισιόν, ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για «καμπάνα» που πρέπει να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη.



«Σήμερα εκδηλώθηκε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Κομισιόν. Είναι μια καμπάνα, η οποία πρέπει να ακουστεί πολύ ηχηρά σε ολόκληρη την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως η πρόταση αφορά στη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, που εισπράχθηκε λόγω των αυξημένων τιμών, για έκτακτες δράσεις στήριξης στην κοινωνία, αλλά και την εξαίρεση των έκτακτων μέτρων από τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης δηλώνοντας ότι «είναι λογικό και αναγκαίο αίτημα. Εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία της λογικής στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και πρέπει η Ευρώπη να ανταποκριθεί σε αυτό», ενώ επισήμανε πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το διεκδικήσει και πιστεύω ότι θα το διεκδικήσουν και άλλες χώρες».

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Παράλληλα, ανέφερε ότι τα νέα μέτρα ελάφρυνσης στηρίζουν τις οικογένειες, τη μεσαία τάξη και τους πιο οικονομικά αδύναμους, σημειώνοντας πως «ό,τι και να κάνουμε, θα χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα, γιατί οφείλουμε να ακούμε τους ανθρώπους και να συναισθανόμαστε αυτό που περνούν».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε πως δεν υπάρχει πιο σοβαρή κοινωνική πολιτική για μια χώρα «από τις δουλειές και από τους καλύτερους μισθούς», υπογραμμίζοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει ιδιαίτερη έμφαση ώστε «να μεταφερθεί η προτεραιότητα της οικονομίας στη βιομηχανία και στην καινοτομία».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει σε ολόκληρη τη χώρα 928 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ, με ενίσχυση 1,5 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία και τη μεταποίηση και πρόσθεσε πως με την πολιτική της κυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια, εκ των οποίων οι 60.000 στη βιομηχανία.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουν έμπρακτα την ανασυγκρότηση του κλάδου. «Θέλουμε να έχουμε ξανά ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία και ναυπηγοεπισκευή. Είναι κρίμα η Ελλάδα να βρίσκεται στις πρώτες δύο-τρεις χώρες της παγκόσμιας ναυτιλίας και να μην είναι πολύ ισχυρή και στη ναυπηγική βιομηχανία», είπε.