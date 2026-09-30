Πιερρακάκης: Έχουμε δώσει 1 δισ. ευρώ από την αρχή της ενεργειακής κρίσης – Δίπλα στους πολίτες σε κάθε δυσκολία

Έμφαση στις κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση για να ενισχύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το ξεκίνημα της ενεργειακής κρίσης, έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και υπογράμμισε πως «τα προβλήματα είναι πάντα μεγαλύτερα» αλλά η κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους πολίτες σε κάθε βήμα και σε κάθε δυσκολία που θα υπάρχει

Ανάμεσα σε άλλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε πως η ενεργειακή κρίση απασχολεί όλη την Ευρώπη, ενώ για το μέτρο της ρύθμισης των 120 δόσεων δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει εργαλεία στους ανθρώπους που βρέθηκαν με χρέη λόγω της κρίσης και τώρα προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους.

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι στις πρώτες τρεις χώρες της Ευρώπης στα συνολικά μέτρα στήριξης, με περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της ενεργειακής κρίσης, ενώ αναγνώρισε τις δυσκολίες που περνούν οι πολίτες.

«Θα είμαστε δίπλα τους παρακολουθώντας φυσικά και τις τιμές του πετρελαίου, πλέον ανά δεκαπέντε ημέρες, γιατί όπως έχετε δει και εσείς, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτές. Οπότε, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης – γιατί να πω εδώ, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει χειμώνας, τι σημαίνει για τον οικογενειακό προϋπολογισμό – σε δεκαπέντε ημέρες από τώρα θα είμαστε εκεί. Για να στηρίξουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Και να είμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια και σε κάθε επιχείρηση στη χώρα. Εγώ θα σας πω ότι τα προβλήματα είναι πάντα μεγαλύτερα. Ο στόχος μας είναι όμως να είμαστε δίπλα. Τα μέτρα της ΔΕΘ ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ταυτοχρόνως. Άρα σε κάθε βήμα, σε κάθε δυσκολία που θα υπάρχει, οι πολίτες να ξέρουν ότι θα είμαστε δίπλα τους», ανέφερε ο υπουργός.

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«Ανάσα» οι 120 δόσεις

Ερωτηθείς για το «καυτό» ζήτημα της ρύθμισης των 120 δόσεων, που απασχολεί ιδιαίτερα τον κόσμο της αγοράς, επισήμανε πως «έχουμε ήδη κάνει μια σειρά από ενέργειες όλο αυτό το διάστημα, είτε αυτό αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, είτε αυτό αφορά τη μείωση στο κατώφλι υπαγωγής στις 5.000 ευρώ, είτε αυτό αφορά τον ακατάσχετο λογαριασμό, είτε αυτό αφορά μια σειρά από ενέργειες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα ακόμη εργαλείο το οποίο έρχεται σήμερα.

Είναι σήμερα η ημέρα που λήγει, για παράδειγμα, είναι η τελευταία ημερομηνία για το ελβετικό φράγκο. Άρα, διαρκώς γίνονται ενέργειες για το ιδιωτικό χρέος σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε ήδη κάνει οκτώ, προστίθενται, λοιπόν, και 120 δόσεις για να δώσουν ανάσα στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Είναι για τους συνεπείς ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν τα χρέη τους και ακριβώς γι’ αυτό τους δίνουμε αυτό το εργαλείο.

Ξεκαθάρισε ότι η κίνηση αυτή δεν έγινε για να ευνοηθούν κάποιοι πολίτες σε βάρος άλλων, αλλά για να μπορέσουν να ανακάμψουν όσοι βρέθηκαν με χρέη και αναζητούν τα κατάλληλα εργαλεία για να βγουν από την πολύ δύσκολη θέση που βρίσκονται.

«Εδώ έπρεπε να κάνουμε μια άσκηση ισορροπίας. Γιατί από τη μία, υπάρχει η χρηστή μακροοικονομική διαχείριση, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η πολιτική του – να το πω απλά – “να μην ξαναπάθει η χώρα αυτό το οποίο είχε πάθει στο παρελθόν”. Αυτό το τηρούμε.

Από την άλλη, υπάρχει και εκείνος ο κόσμος – είναι η προηγούμενη ερώτησή σας – τον ακούτε και εσείς, τον ακούω και εγώ, ο οποίος λέει “συσσώρευσα χρέη στα χρόνια της κρίσης, βοήθησέ με να βγάλω το κεφάλι μου έξω από το νερό“. Θέλει αυτός ο κόσμος ένα κράτος που του δίνει το χέρι, δεν θέλει ένα κράτος που του κουνάει το δάχτυλο. Άρα, τι καλύτερο από να του δώσει τα εργαλεία για να μπορέσει να το πετύχει; Λοιπόν, αυτό κάνουμε. Οικονομική πολιτική δεν είναι μόνο το “μη”.

Η οικονομική πολιτική είναι “δίνω εργαλεία στον κόσμο για να μπορέσει να κάνει το σωστό“. Και αυτό είναι ένα ακόμη εργαλείο. Είναι μαζί με τον εξωδικαστικό που κοιτάει όλη σου την περιουσία και ανάλογα σε στηρίζει, είναι μαζί με την αύξηση στο όριο του ακατάσχετου. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είτε, λοιπόν, μιλάμε για την πολιτική του να μειώνουμε το δημόσιο χρέος, είτε μιλάμε για την πολιτική για το ιδιωτικό χρέος, είτε μιλάμε για τη στήριξη στην ενεργειακή κρίση, είτε μιλάμε για τα μέτρα της ΔΕΘ όλα αυτά είναι μία λογική. Και η λογική έχει να κάνει με το να γυρνάς πίσω το μέρισμα της ανάπτυξης στον βαθμό που μπορείς. Ξέρω ότι ο κόσμος θέλει πάντα κάτι παραπάνω. Ξέρω ότι πάντα τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα, αλλά η δουλειά η δική μας ξέρετε ποια είναι; Να είμαστε νοικοκύρηδες και να ακούμε τον κόσμο και να τους στηρίζουμε στον μέγιστο βαθμό που μας επιτρέπει η πραγματικότητα.

Περιμένοντας τον «έξτρα χώρο»

Σχετικά με την «επιστροφή» των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ για την στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κομισιόν, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση περιμένει από την Ευρώπη «έξτρα χώρο», ενώ έχει ήδη καταφέρει να πάρει πράγματα σε όφελος των πολιτών

«Με μία φράση, ξέρετε, εγώ θα το έλεγα – επειδή λέγανε για το φόρο το προηγούμενο διάστημα – δεν ζητάμε φόρο, ζητάμε χώρο. Δηλαδή, έχουμε δώσει, όπως σας είπα πριν, ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης. Άκουσα και την Αντιπολίτευση, για τα έξτρα έσοδα από το ΦΠΑ.

Συνολικά τα έξτρα έσοδα από το ΦΠΑ φέτος, ξέρετε πόσα είναι; Αντίστοιχα, μάλλον λιγότερα, 950 εκατομμύρια είναι, εμείς έχουμε δώσει ένα δισεκατομμύριο από την εκκίνηση της. Αλλά το ένα δισ. αυτό που έχουμε δώσει, μετράει. Αν γίνει δεκτό το αίτημα του Πρωθυπουργού, θα έχουμε έξτρα χώρο, έξτρα δυνατότητες να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τους πολίτες πάνω από τα υφιστάμενα μέτρα, τα οποία όπως έχετε δει κάθε εβδομάδα ανακοινώνουμε και κάτι.

Διεκδικήσαμε τη ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, χρήματα ήταν, που φτάνουν στον κόσμο. Το πετύχαμε. Διεκδικήσαμε τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, για ενεργειακές επενδύσεις – αυτές μειώνουν πιο στρατηγικά το κόστος του λογαριασμού για τον κόσμο που μας βλέπει – το πετύχαμε. Άρα αν πάμε στα κακά σενάρια, αν πάμε σε δυσκολίες, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να επικρατήσει κοινή λογική και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες μας ακόμα παραπάνω. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει για όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό προφανώς το λέω με το εθνικό μας καπέλο και με την εθνική μας στρατηγική.

Αυστηρός έλεγχος των servicers

Ερωτηθείς σχετικά με το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση κλείνει κάθε «παράθυρο» ανομίας και θα είναι η ίδια που θα ελέγχει το αν τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών

«Θα υπάρχουν συνέπειες. Και τι εννοώ συνέπειες; Αφενός, αν αυτό το παραβιάσει ο servicer, δηλαδή, αν ξεκινήσει πλειστηριασμό, ξεκινήσει κατάσχεση, ενώ εσύ είσαι σε ρύθμιση και την τηρείς, αφενός, αυτή η πράξη θα είναι άκυρη. Αφετέρου, θα σου χαρίζει, αν θέλετε, θα έχεις ένα όφελος πέντε δόσεων, αλλά πέρα από αυτό, θα υπάρχει και πρόστιμο για τον servicer μέχρι μισό εκατομμύριο. Και αν επαναληφθεί, θα διπλασιάζεται το πρόστιμο.

Αυτή είναι η δική μας δουλειά ως πολιτεία. Θα είμαστε από πάνω, μαζί με τους εποπτικούς μηχανισμούς. Πλέον, το πλαίσιο θα είναι νόμος. Δεν θα είναι κανονισμός ή ξέρετε κάτι που θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των servicers να το τηρήσουν είναι ένα στέρεο βήμα, το βήμα αυτό δεν θα γυρίσει πίσω».