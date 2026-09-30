Στο τραπέζι η ενίσχυση ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – Αζερμπαϊτζάν

Η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας της Ελλάδας με το Αζερμπαϊτζάν τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου με τον Αζέρο ομόλογό του.

Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Παβρίζ Σαζμπαζόβ συζήτησαν για την ενίσχυση ενεργειακής συνεργασίας της Ελλάδας με το Αζερμπαϊτζάν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, τη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού φυσικού αερίου και την ανάπτυξη του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.

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Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας υπουργός ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου, με την προώθηση και ανάπτυξη ηλεκτρικών διασυνδέσεων όπως το GSI με την Κύπρο και το Ισραήλ και το GREGY με την Αίγυπτο.

Παράλληλα, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και των προοπτικών που δημιουργεί, με στόχο την ενδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της ενεργειακής μετάβασης, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη νέων πεδίων συνεργασίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του Αζερμπαϊτζάν στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, του σεβασμού και των κοινών συμφερόντων, ενώ οι δύο πλευρές αναγνώρισαν τη θετική πορεία της διμερούς συνεργασίας και υπογράμμισαν τις σημαντικές δυνατότητες για αύξηση του διμερούς εμπορίου και περαιτέρω διαφοροποίηση της σύνθεσής του.