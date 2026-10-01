Ομόλογα: Πιέσεις στο κόστος δανεισμού – Στο 4,44% το ελληνικό δεκαετές

Στο 4,44% διατηρεί η αγορά ομολόγων την απόδοση του ελληνικού δεκαετούς, κρατώντας την προσοχή στραμμένη στο πόσο θα κοστίσει η επόμενη έξοδος του Δημοσίου για δανεισμό στις αγορές.

Όταν ανεβαίνει η απόδοση ενός ομολόγου που ήδη κυκλοφορεί, η τιμή του στη δευτερογενή αγορά πέφτει ενώ το κουπόνι του μένει ίδιο. Το κόστος δανεισμού του Δημοσίου θα αποτυπωθεί στην επόμενη έκδοση, με βάση την απόδοση που θα ζητήσουν οι επενδυτές για να τοποθετήσουν νέα κεφάλαια.

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Η πίεση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Το γερμανικό δεκαετές κινείται στο 3,58%, ενώ το ελληνικό διατηρεί απέναντί του περιθώριο περίπου 86 μονάδων βάσης. Οι αποδόσεις της Ιταλίας βρίσκονται στο 4,57% και της Γαλλίας στο 4,78%. Είναι ξεκάθαρο πως η αναβάθμιση της Ελλάδας σε BBB+ από τη Scope βοηθά το προφίλ της, αλλά η διεθνής άνοδος των αποδόσεων φτάνει και στα δικά της ομόλογα.

Από τις ΗΠΑ και το πετρέλαιο ως την ελληνική αγορά

Στις ΗΠΑ, το δεκαετές διαμορφώνεται στο 5,22% και το τριακονταετές στο 5,56%. Οι υψηλές αμερικανικές αποδόσεις πιέζουν και την Ευρώπη, καθώς ανταγωνίζονται για επενδυτικά κεφάλαια, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας ζωντανή την ανησυχία για τον πληθωρισμό.

Η ΕΚΤ έχει αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50% και παρακολουθεί αν η ακριβή ενέργεια περνά σε άλλα αγαθά και στους μισθούς, ενώ στις ΗΠΑ ο Τζον Γουίλιαμς της Fed Νέας Υόρκης δεν βλέπει επείγουσα ανάγκη για νέα αύξηση.

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Παρ’ όλ’ αυτά, για το ελληνικό Δημόσιο, υπάρχει μαξιλάρι ασφαλείας, καθώς το χρέος έχει μέση υπολειπόμενη διάρκεια 18,28 χρόνια και σταθερό επιτόκιο μετά τις πράξεις αντιστάθμισης, ενώ τα διαθέσιμα της γενικής κυβέρνησης ανέρχονται σε 31,11 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, προσφέροντας το περιθώριο να επιλεγεί ο χρόνος δανεισμού. Στο πρόγραμμα υπάρχει πιθανή επανέκδοση ομολόγου μέσα στον Οκτώβριο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αν το υψηλό κόστος διατηρηθεί, θα περιορίζει σταδιακά τον χώρο του προϋπολογισμού για άλλες ανάγκες.

Πρακτικά, τα παραπάνω σημαίνουν πως μια ελληνική βιοτεχνία που σχεδιάζει να αγοράσει εξοπλισμό ή ένα μικρό ξενοδοχείο που θέλει να ανακαινίσει δωμάτια, χρειάζονται χρηματοδότηση που να ανταποκρίνεται στον προϋπολογισμό τους. Το πόσο «ακριβό» είναι ένα τραπεζικό δάνειο εξαρτάται από τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, το κόστος που ορίζει η τράπεζα και τα στοιχεία του προφίλ του δανειολήπτη. Αλλά, σε ένα περιβάλλον ακριβού χρήματος και υψηλού κόστους δανεισμού, μια επένδυση μπορεί να καθυστερήσει, να περιοριστεί ή, τελικά, να ματαιωθεί.