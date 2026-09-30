Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: Βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά ιδιωτικού χρέους

Το αυστηροποιημένο πλαίσιο λειτουργίας των servicers προβλέπει πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Ωδείο Αθηνών. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τη βεβαιότητα του πως με το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers μπαίνουν καθαροί κανόνες στην αγορά ιδιωτικού χρέους, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων από την κυβέρνηση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζει πως με τα μέτρα για πρώτη φορά μπαίνουν σαφείς προθεσμίες και θεσπίζονται άμεσες συνέπειες όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλέον καθαροί κανόνες στην αγορά ιδιωτικού χρέους.

«Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται.

Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Και αν ο servicer δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν.

Ταυτόχρονα, αυστηροποιούμε το πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Μεγαλύτερη διαφάνεια, αυστηρότερος έλεγχος, δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που φτάνουν έως τις 500.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες»

Παράλληλα, τόνισε πως η λογική του μέτρου είναι απλή και αποσκοπεί στην υπεράσπιση των συνεπών οφειλετών.

«Η λογική είναι απλή. Ο πολίτης που χρωστά πρέπει να ξέρει τι ισχύει και να έχει πρόταση ρύθμισης, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του. Και όποιος διαχειρίζεται αυτό το χρέος οφείλει να σέβεται τη συμφωνία, τον πολίτη και τον νόμο. Θέλουμε προστασία για τον συνεπή οφειλέτη. Και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
222
172
171
168
166
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo