Πιερρακάκης: Βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά ιδιωτικού χρέους

Τη βεβαιότητα του πως με το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers μπαίνουν καθαροί κανόνες στην αγορά ιδιωτικού χρέους, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων από την κυβέρνηση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζει πως με τα μέτρα για πρώτη φορά μπαίνουν σαφείς προθεσμίες και θεσπίζονται άμεσες συνέπειες όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλέον καθαροί κανόνες στην αγορά ιδιωτικού χρέους.

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«Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται.

Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Και αν ο servicer δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν.

Ταυτόχρονα, αυστηροποιούμε το πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Μεγαλύτερη διαφάνεια, αυστηρότερος έλεγχος, δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που φτάνουν έως τις 500.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

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«Λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες»

Παράλληλα, τόνισε πως η λογική του μέτρου είναι απλή και αποσκοπεί στην υπεράσπιση των συνεπών οφειλετών.

«Η λογική είναι απλή. Ο πολίτης που χρωστά πρέπει να ξέρει τι ισχύει και να έχει πρόταση ρύθμισης, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του. Και όποιος διαχειρίζεται αυτό το χρέος οφείλει να σέβεται τη συμφωνία, τον πολίτη και τον νόμο. Θέλουμε προστασία για τον συνεπή οφειλέτη. Και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες».