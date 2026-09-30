Στα 6,35 δισ. ευρώ το εμπόριο Ελλάδας – Ιταλίας το α΄ εξάμηνο, ποια προϊόντα πρωταγωνιστούν

Τα καύσιμα διατηρούν την πρώτη θέση στις ελληνικές εξαγωγές προς την Ιταλία, με το αλουμίνιο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα να ακολουθούν, ενώ σημαντική παρουσία στην ιταλική αγορά επίσης τα ψάρια, τα φρούτα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα πλαστικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αξία του διμερούς εμπορίου Ελλάδας – Ιταλίας διαμορφώθηκε στο α΄ εξάμηνο του έτους στα 6,35 δισ. ευρώ, έναντι 6,03 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,4%, με τις εξαγωγές προς τη γειτονική χώρα να ανέρχονται σε 2,45 δισ. ευρώ, από 2,28 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση 7,46%.

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Για το ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 4,15%, στα 3,90 δισ. ευρώ, από 3,75 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2025.

Στην κορυφή των ελληνικών εξαγωγών βρίσκονται τα ορυκτά καύσιμα και ορυκτά έλαια, η αξία των οποίων έφτασε τα 567,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 82,2% σε σύγκριση με τα 311,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το αλουμίνιο με 235 εκατ. ευρώ, ενώ τρίτα κατατάσσονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα με 229,3 εκατ. ευρώ και αύξηση 25,3%.

Τα λίπη και έλαια βρίσκονται στην τέταρτη θέση, με εξαγωγές αξίας 187,1 εκατ. ευρώ, παρά την πτώση κατά 35,7%. Ακολουθούν τα ψάρια και θαλασσινά, στα 183 εκατ. ευρώ, με αύξηση 9,9%. Στις δέκα μεγαλύτερες κατηγορίες περιλαμβάνονται ακόμη οι μηχανές και ο εξοπλισμός, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι πλαστικές ύλες, ο χαλκός και τα βρώσιμα φρούτα.

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Από τις μεγαλύτερες μεταβολές, ξεχωρίζουν τα φρούτα, οι εξαγωγές των οποίων αυξήθηκαν κατά 32,4%, φτάνοντας τα 62 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές χαλκού ενισχύθηκαν κατά 27,1%, των φαρμακευτικών προϊόντων κατά 19,3% και των πλαστικών υλών κατά 17,9%.

Οι εξαγωγές καπνών υποχώρησαν κατά 15,5%, των δημητριακών κατά 22,5% και των ηλεκτρικών μηχανών κατά 22,6%, ενώ στα τεχνουργήματα από σίδηρο και χάλυβα καταγράφηκε πτώση περίπου 81,8%.

Από την πλευρά των εισαγωγών, η Ιταλία παραμένει σημαντικός προμηθευτής βιομηχανικού και τεχνολογικού εξοπλισμού για την ελληνική αγορά. Οι εισαγωγές μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, μαζί με τις ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, ανήλθαν συνολικά σε 904,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 23,2% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών από την Ιταλία.

Ακολουθούν τα οχήματα και ανταλλακτικά, με εισαγωγές ύψους 218,7 εκατ. ευρώ, και τα φαρμακευτικά προϊόντα, στα 203,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50%, φτάνοντας τα 189,8 εκατ. ευρώ.

Οι 20 σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 90% των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία. Στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς την ιταλική αγορά περιλαμβάνονται ενεργειακά προϊόντα, μέταλλα και βιομηχανικά προϊόντα, αλλά και γαλακτοκομικά, ψάρια, φρούτα και φαρμακευτικά. Αντίστοιχα, στις εισαγωγές από την Ιταλία σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός, τα χημικά, τα φάρμακα και τα μεταποιημένα προϊόντα.

Παρά την ταχύτερη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, το εμπορικό ισοζύγιο εξακολουθεί να είναι ελλειμματικό για την Ελλάδα. Το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1,45 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026, έναντι 1,47 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.