Παπασταύρου: Αντίστροφη μέτρηση για τις υπογραφές με τη Chevron

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφούν οι 4 συμβάσεις με τη Chevron, είπε σήμερα (10.2.2026) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Action 24.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η Chevron στην Ελλάδα και θα έχουμε τις υπογραφές των τεσσάρων συμφωνιών σε χρόνο ρεκόρ και έτσι θα προχωρήσει μία πολύ σημαντική προοπτική για τη χώρα μας, που είναι η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων».

Σε ερώτηση που του έγινε για τον Κάθετο Διάδρομο, ο υπουργός επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα έργο με πολλαπλά οφέλη. «Είναι ένας διαφοροποιημένος ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη, που αναδεικνύει την αναβαθμισμένη ενεργειακή θέση της χώρας μας, δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, περισσότερα έσοδα και θωράκιση της γεωπολιτικής μας θέσης».

«Θα βρεθούμε στις 24 Φεβρουαρίου, μετά από πρόσκληση του ομολόγου μου, του Κρις Ράιτ (υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών) στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να δούμε τα ρυθμιστικά θέματα που υπάρχουν, καθώς έχουμε πέντε διαφορετικές χώρες και πέντε διαφορετικούς ρυθμιστές και αυτό πρέπει να γίνει πιο εμπορικά ελκυστικός» υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Αναφερόμενος στην Περιφέρεια και την περιοδεία που είχε τις προηγούμενες ημέρες σε Λακωνία και Αχαΐα, επεσήμανε ότι δεν αρκεί να αναβαθμίζουμε γεωστρατηγικά τη θέση μας, «πρέπει να στηρίζουμε και όλες τις Περιφέρειες. Όλα έχουν σημασία για τον πολίτη. Μαζί με τις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες, είναι σαφές ότι για την κυβερνητική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι ένα σύνθημα, είναι βασική προτεραιότητα. Δεν μένει πίσω κανείς», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Πελοπόννησος από σημείο αναφοράς για πρόστιμα, έχει καταφέρει να οργανώσει την επεξεργασία των αποβλήτων. Επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας είχε εγκαίρως βρει Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και είχε κάνει μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για να μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος για μία σειρά από δημοτικούς φορείς», είπε ο υπουργός, αναφερόμενος στη χθεσινή ανακοίνωση μέτρων του ΥΠΕΝ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για 700.000 πολίτες της Δυτικής Ελλάδας.

Τέλος, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «αν και υπάρχει μεγάλη αύξηση στη χονδρική τιμή τον Ιανουάριο στην Ευρώπη, αυτή δεν την είδαμε στην Ελλάδα», εξηγώντας ότι η Ελλάδα έχει την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που «μας επιτρέπει να είμαστε 10οι στην Ευρώπη όσον αφορά την χαμηλότερη χονδρική τιμή. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της τιμής». «Η τιμή είναι μια σύνθετη άσκηση με πολλές παραμέτρους. Απαιτεί να έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, να κάνουμε τις ενεργειακές διασυνδέσεις με την Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, γιατί αυτό θα μειώσει το κόστος. Και να περιορίσουμε τις ρευματοκλοπές, που έχουν κόστος 400 – 500 εκατομμύρια, γι’ αυτό και έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι».