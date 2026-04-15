Παπασταύρου: Τον Φεβρουάριο του 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

Για την σημερινή (15.4.2026) υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, αναφορικά με το κοίτασμα και το χρονοδιάγραμμα της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο Μπλοκ 2 του Ιονίου, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο Livenews και στον Νίκο Ευαγγελάτο.

Πρόκειται για την 1η γεώτρηση που θα τρυπήσει το βυθό του Ιονίου από ένα οικόπεδο κοντά στην Κέρκυρα με στόχο να βρεθούν υδρογονάνθρακες.

Ο Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε ιστορική τη μέρα γιατί έπεσαν οι υπογραφές και έτσι έχουμε προδιαγραμμένη την ημερομηνία 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027 θα γίνει η 1η διερευνητική γεώτρηση στη χώρα μας μετά από μισό σχεδόν αιώνα.

«Πια δεν μιλάμε για προσδοκίες και σχεδιασμούς μετράμε αντίστροφα, μετράμε μήνες και μέρες. Σε 300 μέρες από τώρα η πατρίδα μας θα διαπιστώσει εάν οι ισχυρές ενδείξεις που υπάρχουν, που έχουν εντοπίσει η ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, ουσιαστικά αποδεικνύεται ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα και αυτό θα το μάθουμε μέχρι τον Απρίλιο του 2027», ανέφερε ο υπουργός.

«Η ερευνητική γεώτρηση του επόμενου χρόνου, σε 10 μήνες θα κοστίσει γύρω στα 80 εκατ. ευρώ και το πολύ σημαντικό είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται από τις εταιρείες του κύρους της -ExxonMobil, της Energean, της HELLENiQ Energy- και σήμερα υπεγράφη με την Stena Drilling η οποία είναι μια από τις πιο καταξιωμένες εταιρείες η οποία θα φέρει το πλοίο το γεωτρύπανο το οποίο για 24ώρες το 24ώρο για 2 μήνες θα αντλεί τα στοιχεία από τη γεώτρηση».

«Το μπλοκ στο Ιόνιο είναι το πιο “ώριμο” από τα οικόπεδα που έχουμε. Το μπλοκ στην περιοχή νότια της Κρήτης “είναι λίγο πιο πίσω”, και φιλοδοξούμε και εργαζόμαστε έτσι ώστε πριν το τέλος του 26 να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες».

«Η κοινοπραξία των εταιρειών εκτιμούν ότι μιλάμε για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισ. κυβικών μέτρων. Η χώρα μας χρειάζεται κάθε χρόνο γύρω στα 6 με 7. Αντιλαμβάνεστε την τάξη μεγέθους του κοιτάσματος. Η ίδια η κοινοπραξία εκτίμησε ότι τα προσδοκώμενα οφέλη θα είναι γύρω στα 10 δισ. για τη χώρα μας. Σε βάθος 20αετίας», τονίζει ο υπουργός Ενέργειας.

«Εν δυνάμει όλα τα οικόπεδα μπορούν να μας φέρουν πλούτο και ενεργειακή ασφάλεια για την χώρα μας, γι’ αυτό είναι σημαντικό που “τρέχουμε”, γι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή μέρα γιατί πια με την υπογραφή που έπεσε δεν υπάρχουν ίσως, μπορεί. Τώρα ξέρουμε 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027 τρυπάμε».

«Τηρούμε τους πιο αυστηρούς όρους προστασίας του περιβάλλοντος».

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου σε ερώτηση για το γιατί δώσαμε το κοίτασμα -που θα μπορούσε να καλύψει δυνητικά για πολλά χρόνια τις ανάγκες της χώρας σε φυσικό αέριο- σε εταιρείες, απάντησε ότι «η ερευνητική γεώτρηση θέλει 80 με 100 εκατομμύρια, η γεώτρηση και η παραγωγή θέλει 5 δισ. Όλα αυτά έχουν αστάθμητους παράγοντες γιατί όπως είπαμε υπάρχει κοίτασμα αλλά για το αν θα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο δεν το γνωρίζει κανείς, και ανακοινώθηκε σήμερα από την κοινοπραξία ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι γύρω στο 16%, που γι’ αυτούς είναι μεγάλο. Αλλά 80 με 100 εκατ. και 5 δισ. ο Έλληνας φορολογούμενος δεν βάζει ούτε 1 ευρώ, αναλαμβάνει όλο το κόστος, όλα τα έξοδα η κοινοπραξία και αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο και υπάρχει κέρδος τότε η χώρα μας λαμβάνει τα δημόσια έξοδα και αυτό για όλα τα οικόπεδα».