O Εξάρχου (AKTOR) προειδοποιεί για δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην ΕΕ – Μονόδρομος το LNG από τις ΗΠΑ

Για ένα νέο και δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον που θα επηρεάσει τις επενδύσεις στην Ευρώπη προειδοποιεί ο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΚΤΟR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο συνέδριο του 6ου Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist τόνισε πως θα είναι σημαντικό να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας ώστε να μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις από ιδιωτικά κεφάλαια.

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Σύμφωνα με τον επικεφαλής του AKTOR, η τιμή του φυσικού αερίου έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά και πιθανότατα θα αυξηθεί περαιτέρω και σε συνδυασμό με την διογκούμενη τάση για αυξήσεις επιτοκίων.

Το «μάθημα» της Ευρώπης

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει ένα νέο και δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο θα είναι αποθαρρυντικό για τις επενδύσεις και θα έχει σοβαρή μακροοικονομική επίπτωση για την Ευρώπη.

Ο Αλέξναδρος Εξάρχου υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να πάρει το μάθημά της και να μην ξαναβρεθεί εκτεθειμένη στο μέλλον απέναντι στην εξάρτηση, προβλέποντας ότι θα υπάρξει ισορροπία τιμών όταν αποκτηθεί παράλληλη πρόσβαση σε περισσότερους προμηθευτές.

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Επισήμανε ότι στην ΕΕ δεν υπάρχει ακόμη και σήμερα ενιαία στάση στο ζήτημα, καθώς κάποια κράτη – μέλη στηρίζουν την απόφαση για απαγόρευση του ρωσικού αερίου και άλλα την υπονομεύουν, αγνοώντας τον κίνδυνο της επανάληψης της ρωσικής εξάρτησης και καλλιεργώντας το έδαφος ουσιαστικά για χρηματοδότηση της Ρωσίας για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, την οποία κατά τα άλλα στηρίζει οικονομικά η Ευρώπη ώστε να συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία της.

Η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων

Χαρακτήρισε θετικό το παράδειγμα της Ελλάδας, που χρησιμοποίησε την κατανάλωση που τονώθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να αποκτήσει η οικονομία πιο γερή βάση της και να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια, τονίζοντας ότι πλέον στη χώρα γίνονται σημαντικές ξένες επενδύσεις, με ίδια κεφάλαια που τοποθετούνται στη χώρα και αναλαμβάνουν επιχειρηματικό κίνδυνο.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, αν αυτό συνεχιστεί, θα υπάρξει αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με μία οικονομία, η οποία θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και δεν θα κινδυνεύει από έκτακτα διεθνή ή τοπικά γεγονότα.

Αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο (πρόκειται για το υποθαλάσσιο καλώδιο υψηλής τάσης μήκους 1.208 χιλιομέτρων που ενώνει τα δίκτυα Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας), τον χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας που δίνει πλεονέκτημα στην Ελλάδα.

Πρόσθεσε ότι αποτελεί μονόδρομο για την Ευρώπη να προμηθευτεί LNG από τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι μόνο οι μακροχρόνιες συμφωνίες μπορούν να φέρουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα τιμών, ενώ σχολίασε ότι η ΕΕ θα πληρώσει βαρύ τίμημα για την καθυστέρησή της να εξασφαλίσει εγκαίρως τέτοιες συμφωνίες σε καλύτερες τιμές – όπως είχε κάνει τον Νοέμβριο του 2025 η Atlantic SEE LNG Trade – οι οποίες σήμερα δεν είναι πλέον διαθέσιμες στη διεθνή αγορά λόγω της υψηλής ζήτησης και της ελλιπούς προσφοράς φυσικού αερίου.

Παράλληλα ανέφερε ότι ο AKTOR κινείται κατά προτεραιότητα στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) και Παραχώρησης, τα οποία εγγυώνται την ταχύτερη αποπεράτωση των έργων και την υψηλότερη ποιότητά τους.

Επισήμανε ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα παραδοσιακά δημόσια έργα δεν ευνοούν ποτέ τον εργολήπτη, αλλά αντιθέτως τον ζημιώνουν, χαρακτηρίζοντας το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης ως παράδειγμα για το τι δεν πρέπει και το τι πρέπει να γίνεται ώστε να ολοκληρώνεται ένα έργο χωρίς εκατέρωθεν ζημιές και πρόσθεσε ότι δεν είναι δυνατόν να δημοπρατούνται έργα χωρίς μελετητική και τεχνική ωριμότητα, χρηματοδότηση και απαλλοτριώσεις.

Η δραστηριότητα του AKTOR

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR τοποθετήθηκε και για την πρόσφατη επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ από τον όμιλο, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ σε νέες δραστηριότητες, τα επόμενα χρόνια.

Ανάμεσα σε άλλα, σημείωσε ότι κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής του Ομίλου είναι η διατήρηση χαμηλού δανεισμού και υψηλών ίδιων κεφαλαίων, ώστε να υπάρχουν υγιείς βάσεις για τις επικείμενες μεγάλες επενδύσεις της AKTOR, με στόχο η σχέση δανεισμού προς EBITDA να μην ξεπεράσει ποτέ το 4x.

Και επισήμανε ότι για την άντληση των κεφαλαίων αυτών καταβλήθηκε επίπονη προσπάθεια που έπεισε την διεθνή επενδυτική κοινότητα για την χρηματοοικονομική υγεία, την ορθότητα και τις προσδοκίες του επενδυτικού σχεδιασμού του Ομίλου. Ενώ επανέλαβε ότι στόχος του Ομίλου AKTOR είναι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, να ανοιχτεί σε νέες δραστηριότητες, με στόχο να επιτύχει κέρδη EBITDA της τάξης των 600 – 700 εκατ. ευρώ έως το 2031.