Παπαθανάσης: Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής με προϋπολογισμό 578 εκατ. ευρώ

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής εγκρίθηκε, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026 – 2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης, φτάνει τα 578 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης. Στόχος είναι η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να βρεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και την κοινωνική πρόοδο.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού ύψους 445 εκατ. ευρώ, βασισμένη σε αναπτυξιακούς στόχους που πρότεινε η Περιφέρεια και εγκρίθηκαν μετά από αξιολόγηση και εισήγηση της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, διαμορφώνεται ως εξής:

Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 130 εκατ. ευρώ (29,21%)

Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 120 εκατ. ευρώ (26,97%)

Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 64 εκατ. ευρώ (14,38%)

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 60 εκατ. ευρώ (13,48%)

Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα60 εκατ. ευρώ (13,48%)

Υποστήριξη Προγραμμάτων 10 εκατ. ευρώ (2,25%)

Ψηφιακός Μετασχηματισμόςκαι Τεχνητή Νοημοσύνη 1 εκατ. ευρώ (0,22%)

Είχε προηγηθεί η έγκριση των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου. Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η έγκριση των αντίστοιχων Προγραμμάτων Ανάπτυξης και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.