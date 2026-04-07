Παπαθανάσης: Eυάλωτοι και καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Τη σημασία των έργων που συμπεριλαμβάνονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων που βελτιώνουν την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα των πολιτών, κυρίως των πιο ευάλωτων, ανέδειξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια, με την οποία ολοκληρώθηκε η συζήτηση του σχετικού σχεδίου νόμου που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή.

Ο Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ύψους 5,3 δισ. ευρώ, εξήγησε ότι αφορά ευάλωτα νοικοκυριά, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες, ΑμεΑ, καθώς και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επηρεάζονται σοβαρά από την άνοδο του κόστους μεταφορών και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα μετάβασης σε εναλλακτικές βιώσιμες μετακινήσεις. Οι οι δράσεις του προγράμματος σχετίζονται με οικονομικά προσιτή και ενεργειακά αποδοτική στέγαση, κατασκευή κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα του ΥΠΕΘΑ, ανακαίνιση δημόσιων φοιτητικών εστιών, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης. Επίσης, το πρόγραμμα ενισχύει παρεμβάσεις χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, δημιουργία Κέντρων εξυπηρέτησης για ενεργειακή στήριξη, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, ηλεκτρικά λεωφορεία κ.ο.κ..

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, αφορά στη στήριξη των επενδύσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Μέσα από δράσεις που σχετίζονται με ΑΠΕ, αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση δικτύων ενέργειας, καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας, δίκαιη μετάβαση σε περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Σημειώνεται ότι για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κλείνουν όλες οι μεταρρυθμιστικές υποχρεώσεις με τις διατάξεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στο 8ο αίτημα πληρωμής που θα γίνει στις 30 Απριλίου και θα ακολουθήσει το 9ο και τελευταίο. Πέρυσι η χώρα απορρόφησε 5 δις ευρώ και φέτος έχει θέσει στόχο για απορρόφηση 7 δις ευρώ.

Τέλος, για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η χώρα έχει εξασφαλίσει 1,6 δισ. ευρώ μέσω του οποίου δημιουργούνται πάνω από 3,5 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας μόνο στη Δυτική Μακεδονία ενώ οι εντάξεις ανέρχονται ήδη στο 87% του συνολικού προϋπολογισμού.

«Αυτό που είπαμε το κάνουμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας, συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, συνεχίζουμε την ανάπτυξη, συνεχίζουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Για την Ελλάδα που αξίζει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, στις νέες και στους νέους», κατέληξε στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.