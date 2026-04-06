Παπαθανάσης για το νομοσχέδιο: Στόχος η άντληση 7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης το 2026

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις», με τον Νίκο Παπαθανάση να έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία και την υπεράσπιση των βασικών του προβλέψεων.

Αναλυτικότερα, ο Νίκος Παπαθανάσης, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου, τόνισε ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας μεταξύ των υπουργείων, η οποία βασίστηκε σε πολύμηνη διαβούλευση τόσο με θεσμικούς όσο και με κοινωνικούς φορείς, αναφορικά με την ουσία και τα έργα που θα ενταχθούν. Παράλληλα, απαντώντας στην αντιπολίτευση, σημείωσε πως «θα θέλαμε να μας θυμίσετε μια απόφαση που λάβατε, όταν ως ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κυβερνούσατε, για την Πράσινη Μετάβαση».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης, υποστήριξε ότι την περίοδο 2011-2012, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, αλλά και στη συνέχεια επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαν υλοποιηθεί ουσιαστικές παρεμβάσεις, ούτε είχαν διοχετευθεί πόροι σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη. Αντίθετα, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση του Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στις συγκεκριμένες περιοχές, επισημαίνοντας ότι, πέραν του κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων, δεν είχαν ανανεωθεί ούτε οι άδειες λειτουργίας τους, γεγονός που -όπως είπε- καθιστούσε την πορεία απολιγνιτοποίησης δεδομένη.

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ότι μετά το κόστος που επιβάλλεται στις μονάδες παραγωγής από λιγνίτη προφανώς και δεν συμφέρει η παραγωγή αυτής της ενέργειας και αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όσο πιο γρήγορα ενταχθούν στο σύστημά μας οι ΑΠΕ τόσο οι τιμές θα μπορούν να παραμείνουν μειωμένες, όπως είχαμε το τελευταίο διάστημα». Ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ για την Δυτική Μακεδονία έχουν μεγάλη απορροφητικότητα και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε και έναν νέο κύκλο προκειμένου να πάνε να εγκατασταθούν εκεί επιχειρήσεις. Όπως επίσης σημαντικά είναι τα έργα και τα Προγράμματα για την περιοχή της Μεγαλόπολης.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ο κ. Παπαθανάσης πως σήμερα κλείνουν όλες οι διαχειριστικές υποχρεώσεις με τις διατάξεις που πρέπει να συμπληρωθούν στο 8ο αίτημα, Το αίτημα θα υποβληθεί στις 30 Απριλίου, στην συνέχεια θα υποβληθεί το αίτημα αναμόρφωσης του σχεδίου, έως τις 4 Μάιου. Θα ολοκληρωθεί το δανειακό σκέλος έως τις 29 Μάϊου, δεν υπάρχει παράταση. Το Ταμείο θα κλείσει στο τέλος Αυγούστου και η υποβολή του 9ου αιτήματος θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Έως τώρα έχουμε λάβει 13 δισ. ευρώ σε ότι αφορά στο σκέλος των επιδοτήσεων και έχουμε πληρώσει 13,9 δισ. ευρώ. Ο στόχος για το 2026 είναι να αντληθούν πόροι ύψους 7 δις ευρώ και να τον πετύχουμε όπως έγινε πέρυσι που είχαμε θέσει ένα πολύ υψηλό στόχο στα 5 δισ. ευρώ, που ήταν και πιο δύσκολος και τα καταφέραμε και να τον πετύχουμε.

Η Ελλάδα είπε ο αναπληρωτής υπουργός «δεν πρέπει να χάσει ούτε ένα ευρώ» γιατί οι δράσεις αυτές αφορούν την κοινωνία, την καθημερινότητα του πολίτη και την οικονομία».