Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: Έρχεται ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για διαφορές πολιτών με το Δημόσιο

Ο υπουργός συνέδεσε ευθέως τον νέο μηχανισμό με τις παραιτήσεις του Δημοσίου από τις υποθέσεις για το Μάτι και τη Μάνδρα
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών πολιτών με το Δημόσιο, με κεντρικό ρόλο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τις σχολάζουσες κληρονομιές.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός εντάσσεται στο ίδιο νομοσχέδιο και, όπως υποστήριξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στοχεύει στο να μπαίνει τέλος σε πολύχρονες δικαστικές εκκρεμότητες σε υποθέσεις όπου η νομολογία έχει ήδη κρίνει υπέρ των πολιτών.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ομιλία του, δημιουργείται Ειδικό Τμήμα Ταχείας Αντίδρασης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο θα αναλαμβάνει κρίσιμες ή επείγουσες υποθέσεις. Το ΝΣΚ αποκτά ρητή αρμοδιότητα να εισηγείται την παραίτηση του Δημοσίου από ένδικα μέσα και δίκες που θεωρούνται ουσιαστικά χαμένες, όταν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση ή παγιωμένη νομολογία των δικαστηρίων υπέρ του πολίτη.

Ο υπουργός συνέδεσε ευθέως τον νέο μηχανισμό με τις παραιτήσεις του Δημοσίου από τις υποθέσεις για το Μάτι και τη Μάνδρα, επιμένοντας ότι η αλλαγή φιλοσοφίας δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά σεβασμού στη Δικαιοσύνη και στον πολίτη. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι να μειωθεί η ταλαιπωρία και το κόστος για τους πολίτες και να αποφεύγονται πολύχρονες δίκες σε περιπτώσεις όπου «η έκβαση είναι ήδη δεδομένη».

Ο νέος μηχανισμός περιγράφεται αναλυτικά στο σχέδιο νόμου που συζητείται στην Ολομέλεια, με την κυβέρνηση να τον παρουσιάζει ως επόμενο βήμα μετά τις παρεμβάσεις για τις αποζημιώσεις και τις συντάξεις στους πληγέντες μεγάλων καταστροφών, όπως αυτές που θεσπίζονται για Μάτι και Μάνδρα στο ίδιο νομοθέτημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
201
162
112
103
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για σχολάζουσες κληρονομιές και κοινωφελείς περιουσίες
Η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για την στήριξη συγγενών θυμάτων και των πληγέντων από την πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 και την πλημμύρα στην περιοχή της Μάνδρας το 2017 ψηφίσθηκε από όλα τα κόμματα
Το υπουργείο Οικονομικών
Η διπλή μάχη της Ευρώπης κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού – Τι κρίνεται σε ECOFIN και Γαλλία για το ελληνικό εμπόριο
Τόσο οι επικείμενες ανακοινώσεις του ECOFIN όσο και η απόφαση των δικαστικών αρχών της Γαλλίας που αναμένονται πριν τα Χριστούγεννα θα αποτελέσουν σημεία καμπής για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά
close up woman hand add product to card at shopping online mobile app on wood table at home
Νέο άλμα πληθωρισμού στο 2,4% το Νοέμβριο λόγω αύξησης του κόστους στέγασης - Κατά 8,6% αυξήθηκαν τα ενοίκια, έκρηξη 13% στις τιμές κρέατος
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους
Ακίνητα 11
Newsit logo
Newsit logo