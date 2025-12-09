Πιερρακάκης: Έρχεται ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για διαφορές πολιτών με το Δημόσιο

Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών πολιτών με το Δημόσιο, με κεντρικό ρόλο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τις σχολάζουσες κληρονομιές.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός εντάσσεται στο ίδιο νομοσχέδιο και, όπως υποστήριξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στοχεύει στο να μπαίνει τέλος σε πολύχρονες δικαστικές εκκρεμότητες σε υποθέσεις όπου η νομολογία έχει ήδη κρίνει υπέρ των πολιτών.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ομιλία του, δημιουργείται Ειδικό Τμήμα Ταχείας Αντίδρασης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο θα αναλαμβάνει κρίσιμες ή επείγουσες υποθέσεις. Το ΝΣΚ αποκτά ρητή αρμοδιότητα να εισηγείται την παραίτηση του Δημοσίου από ένδικα μέσα και δίκες που θεωρούνται ουσιαστικά χαμένες, όταν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση ή παγιωμένη νομολογία των δικαστηρίων υπέρ του πολίτη.

Ο υπουργός συνέδεσε ευθέως τον νέο μηχανισμό με τις παραιτήσεις του Δημοσίου από τις υποθέσεις για το Μάτι και τη Μάνδρα, επιμένοντας ότι η αλλαγή φιλοσοφίας δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά σεβασμού στη Δικαιοσύνη και στον πολίτη. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι να μειωθεί η ταλαιπωρία και το κόστος για τους πολίτες και να αποφεύγονται πολύχρονες δίκες σε περιπτώσεις όπου «η έκβαση είναι ήδη δεδομένη».

Ο νέος μηχανισμός περιγράφεται αναλυτικά στο σχέδιο νόμου που συζητείται στην Ολομέλεια, με την κυβέρνηση να τον παρουσιάζει ως επόμενο βήμα μετά τις παρεμβάσεις για τις αποζημιώσεις και τις συντάξεις στους πληγέντες μεγάλων καταστροφών, όπως αυτές που θεσπίζονται για Μάτι και Μάνδρα στο ίδιο νομοθέτημα.